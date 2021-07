Neukirchen-Vluyn: Rathaus öffnet wieder für Publikumsverkehr

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn können die Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder ins Rathaus. Die Verwaltung rät dennoch, vorab Termine zu vereinbaren.

Das Rathaus in Neukirchen-Vluyn ist ab sofort wieder für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet. Zur Vermeidung von Wartezeiten empfiehlt die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern jedoch dringend, vorab möglichst einen Termin zu vereinbaren. Im Erstkontakt per Telefon oder E-Mail kann direkt geklärt werden, ob ein Rathausbesuch nötig ist oder sich Anliegen auch online oder schriftlich erledigen lassen. Die Kommunikation kann entweder direkt mit den zuständigen Sachbearbeitenden, der Telefonzentrale (0 28 45 / 391-0) oder per E-Mail an info@neukirchen-vluyn.de erfolgen.

Besuche im Bürgerbüro können ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Diese kann vorzugsweise online aber auch telefonisch unter 0 28 45 / 391-291 erfolgen. Auch in den Bereichen der Bauaufsicht / Wohnungswesen (Wohngeldstelle / Wohnberechtigungsbescheinigungen) sowie Soziales (Grundsicherungsleistungen / Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen nach dem AsylbLG) ist eine direkte Vorsprache bei den Sachbearbeitenden nicht möglich. Eine Terminvereinbarung ist neben der telefonischen Kontaktaufnahme über die Telefonzentrale (0 28 45 / 391-0) auch direkt über die zuständigen Sachbearbeitenden oder online möglich. Beim Besuch des Rathauses wird auf das Einhalten der Hygienestandards geachtet.

