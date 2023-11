Neukirchen-Vluyn: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Neukirchen-Vluyn hat es einen schweren Unfall gegeben (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn war ein Krefelder mit seinem Rennrad unterwegs. An einer Einmündung stieß er mit dem Wagen einer Frau zusammen.

Ein Radfahrer aus Krefeld ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Danach kam es am Montagvormittag an der Kreuzung der Wirtschaftswege Spickerbruchweg & Wittfeldsweg zu dem Unfall, bei dem der 44-jähriger Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der 44-Jährige befuhr den Spickerbruchweg in Richtung Minhorstweg, als eine bevorrechtigte 47-jährige Autofahrerin aus Rheurdt von rechts aus dem Wittfeldsweg kam. Die 47-Jährige wollte ihre Fahrt in Richtung Vlyunbuscher Straße fortsetzen,

wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

