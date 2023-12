Neukirchen-Vluyn: Pumptrackanlage - dieses Hindernis besteht

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn sollen Kinder und Jugendliche eine Pumptrackanlage bekommen. Das Land gibt Geld dazu. Was das Projekt bisher ausbremst.

Der Bau einer Pumptrackanlage in Neukirchen-Vluyn ist weiterhin in Planung. Der Rat der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Plänen der SG Neukirchen befasst und trotz der noch bestehenden Finanzierungsprobleme grünes Licht für die Freizeitanlage gegeben. Dabei geht es derzeit um eine Finanzierungslücke in Höhe von rund 12.741 Euro.

Insgesamt kostet die Anlage nach Stadtangaben 244.428 Euro. Der Verein hatte im Rahmen der Förderung von Investitionsmaßnahmen an Sportstätten einen entsprechenden Antrag gestellt und im Mai dieses Jahres den Bescheid zur Förderung von der Staatskanzlei erhalten. Gefördert werden 50 Prozent der förderfähigen Kosten. Der Zuschuss des Landes beträgt rund 114.959 Euro. Der Antrag, die Mittel abzurufen, wurde fristgerecht bei der NRW.Bank gestellt, heißt es in den Vorlagen, die der Stadtrat jüngst zum Thema auf dem Tisch hatte.

Neukirchen-Vluyn hat Spendengelder akquiriert

Und weiter heißt es zur Finanzierung, dass im laufenden Jahr rund 73.328 Euro im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Neukirchen-Vluyn als Zuschuss gewährt worden seien. Etwa 56.141 Euro mussten mithin noch im Zuge von Sponsoring oder der Aqkuise von Spendengeldern aufgebracht werden.

Nun war es der Stadt zwischenzeitlich gelungen, rund 49.400 Euro zu generieren; bedauerlicherweise sind aber zwei größere Spendenzusagen zurückgezogen worden. Hieß: 12.000 Euro müssen nun wieder von einem anderen großzügigen Geldgeber kommen. Zuletzt war von einer Finanzierungslücke in Höhe von 18.741 Euro die Rede.

Die Stadt möchte dem Verein aber Planungssicherheit gewähren. Mit dieser Maßgabe sind Verwaltung und Politik in die Sitzung gegangen. In der teilte Bürgermeister Ralf Köpke mit, dass zwischenzeitlich 6000 Euro an Spendengeldern akquiriert worden seien und sich der benötigte Zuschuss aktuell auf 12.741 Euro belaufe.

„Ich bin überzeugt, dass wir hier etwas Gutes schaffen.“ Bürgermeister Ralf Köpke

Die Beschlussfassung wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Das bedeutet, dass der Betrag nur dann ausgeschöpft wird, wenn die Summe bis zur nächsten Sitzung des Stadtrates nicht durch weitere Spendengelder gedeckt werden kann. Eben davon geht der Bürgermeister aber aus, er zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die Lücke anderweitig gedeckt wird.

Markus Nacke (CDU) mahnte, dass man mit dieser Summe weit über die Sportförderrichtlinie hinaus gehe und hier Begehrlichkeiten wecke sowie einen Präzedenzfall schaffe. Nacke: „Die CDU steht zu der Anlage.“ Man müsse sich aber im Klaren sein, welcher Weg hier beschritten werde. Unterm Strich, das betonten auch SPD und Bündnis 90 / Die Grünen sei die Pumptrackanlage ein wichtiges Projekt für Kinder und Jugendliche in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyns Bürgermeister freut sich auf die Pumptrackanlage

Bürgermeister Köpke erinnerte an den Ursprung der Idee, als vor zwei Jahren Kinder in seine Sprechstunde gekommen seien und den Wunsch geäußert hätten. Der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen habe sich stark engagiert. Köpke: „Ich bin überzeugt, dass wir hier etwas Gutes schaffen.“

Der Track einer so genannten Pumptrackanlage ist eine asphaltierte Piste, die aus Bodenwellen und Senkungen besteht und Steilkurven hat. Nutzbar ist ein Pumptrack mit dem Mountainbike, einem BMX-Rad und einem Laufrad, ebenfalls aber auch mit Scootern, Rollern, Skateboards oder Inline-Skates. Sogar eine Nutzung für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sei möglich, hieß es seinerzeit bei der Vorstellung des Projektes. Die Anlage soll auf einer Fläche zwischen dem Schulzentrum und der zentralen Fußballanlage entstehen.

