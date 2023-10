Neukirchen-Vluyn: 150 Autos bei Treffen der Tuning-Szene

Am Fuße der Halde Norddeutschland in Neukirchen hat sich die Tuning-Szene getroffen.

Neukirchen-Vluyn. Laut Polizei haben sich in Neukirchen-Vluyn „Anhänger der Automobilkultur“ getroffen. Am Ende wurde es zu voll: So reagierte die Polizei.

Am Montagabend musste die Polizei ein Treffen der Auto-Szene in Neukirchen-Vluyn auflösen. Anwohnerinnen und Anwohner fühlten sich gestört, wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Mittwoch berichtet.

Dabei hatten die Beamten zunächst keine Störungen feststellen können, wie aus der Mitteilung hervorgeht: „Am Abend des Montags trafen sich gegen 20.45 Uhr Anhänger der Automobilkultur an der Halde Norddeutschland.“ Die Polizei zählte dort etwa 50 Fahrzeuge.

Die Gruppe zeigte sich gegenüber der Polizei kooperativ und gesprächsbereit. Bis 22.15 Uhr nahm das Treffen jedoch laut Mitteilung so stark zu, dass sich Anwohner schließlich durch Musik und Motorengeräusche gestört fühlten. Rund 150 Fahrzeuge sollen zu diesem Zeitpunkt an der Halde gewesen sein. Die Polizei löste die Veranstaltung dann ohne besondere Vorkommnisse auf.

