Neukirchen-Vluyn: Polizei fasst Diebe – Hinweis von Kindern

In Neukirchen-Vluyn hat die Polizei Diebe gefasst.

Neukirchen-Vluyn. Weil zwei Kinder aufgepasst haben, konnte die Polizei in Neukirchen-Vluyn zwei mutmaßliche Diebe fassen. Einer von ihnen ist erschreckend jung.

In Neukirchen-Vluyn hat die Polizei zwei mutmaßliche Diebe gefasst, einer von ihnen ist erst 13 Jahre. Der entscheidende Hinweis an die Polizei kam von Kindern.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr meldeten zwei Kinder verdächtige Personen auf einem Zechengelände an der Grubenwehrstraße. Beide Personen sollen Sporttaschen mitgeführt haben und in einem der leerstehenden Gebäude verschwunden sein. Die eingesetzten Polizisten nahmen auf dem Gelände zunächst Arbeitsgeräusche aus einem der Gebäude wahr und stellten eine aufgebrochene Tür fest.

Sie forderten Unterstützung an, umstellten das Gebäude und durchsuchten es. Im Obergeschoss konnten die Polizisten einen 40-jährigen Mann aus Neukirchen-Vluyn und seinen 13-jährigen Sohn antreffen, die sich dort versteckt hatten. Direkt neben dem Versteck lag ein Rucksack mit laut Polizei „deliktstypischem“ Werkzeug.

Auf der Niederrheinallee stellten die Polizisten ein Auto fest, mit dem die beiden Personen zuvor gekommen waren. Im Fahrzeug befand sich diverser Metallschrott, dessen Herkunft noch ermittelt werden muss. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Süd gebracht, den 13-Jährigen übergaben die Polizisten an die Mutter. Das Auto sowie das Werkzeug stellten die Polizisten sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

