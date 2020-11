Neukirchen-Vluyn: Plan für das Neukircher Feld gescheitert

Neukirchen-Vluyn. Eine Mehrheit hat am Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung weiteren Planungen auf dem Neukircher Feld eine Absage erteilt. Mit Folgen.

Eine Mehrheit aus CDU, Grünen und NV auf geht’s hat der Entwicklung des Neukircher Feldes am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss eine Absage erteilt. Damit wird das 49.000 Quadratmeter große Gelände nicht entwickelt und bleibt im Eigentum der Stadt. Der Verkauf an RAG Montan Immobilien war an die Änderung des Flächennutzungsplans und die Zustimmung für den Bebauungsplan gekoppelt. Da aber der Bebauungsplan nicht die Zustimmung der Mehrheit bekam, blieb auch die gesamte Fläche als Mischbebaungsfläche zunächst bestehen, die CDU hatte Beratungsbedarf angemeldet.

RAG Montan wollte auf dem gesamten Gelände ursprünglich Wohnbebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Doppelhaushälften umsetzen. CDU, Grüne und NV auf geht’s hatten sich bereits im September negativ zu der geplanten Entwicklung geäußert. Die SPD hätte dem Beschlussvorschlag zugestimmt. Sie nannte das Abstimmungsergebnis bedauerlich, aber nicht überraschend. Das letzte Wort hat der Rat im Dezember.

(ein ausführlicher Bericht folgt)