Die Pflanzentauschbörse in Neukirchen-Vluyn findet jetzt vor der Stadtbücherei statt (Symbolbild).

Umwelt Neukirchen-Vluyn: Pflanzentauschbörse jetzt am neuen Ort

Neukirchen-Vluyn. Pflanzen zu tauschen steht bei den Menschen in Neukirchen-Vluyn hoch im Kurs. Der nächste Termin steht an, diesmal an einem neuen Ort.

Die jährliche Pflanzentauschbörse Anfang Mai in Neukirchen ist längst eine liebgewonnene langjährige Tradition. Neu ist in diesem Jahr allerdings der Standort: Vor der Stadtbücherei wird diesmal am Dienstag, 2. Mai, von 15 bis 18 Uhr getauscht, beraten und gefachsimpelt.

Ableger von zu üppig gewordenen Stauden und Kräutern sind ebenso willkommen wie Gemüsepflanzen und einjährige Blumen, die so reichlich gewachsen sind, dass nicht alle im eigenen Garten oder im Balkonkasten einen Platz finden. Wer selbst keine Pflanzen zum Tausch anbieten kann, erhält Pflanzen gegen eine Spende zu Gunsten der Saatgutbibliothek.

Das Projekt unter dem Motto „Saatgut leihen – Vielfalt ernten“ läuft im zweiten Jahr in der Bibliothek. Das Garten-Team gibt gerne Auskunft. Saatgut von insektenfreundlichen Pflanzen kann man im Mai noch bekommen.

