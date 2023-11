Neukirchen-Vluyn: Panne löst Amokwarnung an Gesamtschule aus

Neukirchen-Vluyn An der Gesamtschule Niederberg hat eine automatische Durchsage fälschlicherweise vor Amokgefahr gewarnt. Laut Polizei nicht der erste Vorfall.

An der Gesamtschule Niederberg hat eine automatische Durchsage am Donnerstag fälschlicherweise vor einer Amoklage gewarnt. Die Ursache dafür lag nach Angaben von Schulleiter Mutlu Kuzu in einem technischen Defekt. Dieser habe dafür gesorgt, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in einem kleinen Gebäudeteil dazu aufgefordert worden sind, sich unter ihren Tischen zu verstecken und die Tür abzuschließen. „Es ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus“, sagt Kuzu beruhigend.

Die Schülerinnen und Schüler hätten verhältnismäßig „gefasst“ reagiert, schildert der Schulleiter. Er habe sofort die Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen gesucht und Möglichkeiten für ein aufarbeitendes Gespräch bei Redebedarf angeboten. Glücklicherweise seien durch den Schrecken des überraschenden Fehlalarms bei keinem der betroffenen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte Folgen zu bemerken. Am Freitagmorgen sei die Stimmung auf dem Schulhof schon wieder ganz normal gewesen.

Nicht die erste falsche Amokdurchsage am Schulzentrum Neukirchen-Vluyn

„Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sofort reagiert und einen Techniker geschickt, um die Kabel auf einen möglichen Kurzschluss zu überprüfen“, sagt Mutlu Kuzu. Im Falle einer wirklichen Bedrohungslage würde die Durchsage zweifelsohne in allen Gebäudeteilen der Gesamtschule Niederberg und auch im benachbarten Julius-Stursberg-Gymnasium ausgespielt, betont Kuzu.

Wie die Kreispolizeibehörde Wesel auf Anfrage dieser Redaktion ergänzt, war der Vorfall vom Donnerstag nicht die erste Technikpanne dieser Art auf dem Gelände des Schulzentrums in Neukirchen-Vluyn. „Am 14. November ging die automatische Durchsage abends in der Turnhalle los. Zu dieser Zeit waren gerade Sportler in der Halle“, berichtet Polizeipressesprecher Björn Haubrok. „Fehlalarme kommen in unserer technisierten Welt häufiger vor, insbesondere bei der Feuerwehr.“

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland