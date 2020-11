Neukirchen-Vluyn: Paar rast gegen einen Baum – und flüchtet

Neukirchen-Vluyn. Am Montagmorgen ist ein Paar mit einem BMW X5 gegen einen Baum gefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen für einen ungewöhnlichen Vorgang.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem ungewöhnlichen Unfallgeschehen. Am Montag ereignete sich gegen 10.35 Uhr ein Verkehrsunfall an der Straße Süsselheide, bei dem ein BMW X 5 mit einem Kennzeichen aus Irland gegen einen Baum fuhr.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden das Auto und der Baum in Folge des Unfalls beschädigt. Nach Aussagen von Zeugen flüchtete ein Pärchen aus dem Auto in die umliegenden Felder, heißt es weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn zu melden.

Personenbeschreibung des Mannes: ca. 35 Jahre alt, er trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Beschreibung der Frau: dunkelblonde, lange Haare (Pferdeschwanz). Bekleidet war sie mit einer weiß-schwarzen Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.