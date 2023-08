Neukirchen-Vluyn: Neuer Termin fürs Sommerfest steht fest

Neukirchen-Vluyn. Zuletzt hatte das miese Wetter dem Verein aus Neukirchen-Vluyn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Eigentlich sollte das Sommerfest des Vereins „Halden-Kultur“ auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn am vergangenen Wochenende stattfinden, doch das schlechte Wetter machte dem Team um Jayson Mazerolle einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt gibt es einen neuen Termin für das Sommerfest.

„Wir haben einen neuen Termin gefunden, es ist der 18. und 19. August“, freut sich Mazerolle. Im Mittelpunkt stehen an beiden Tagen Live-Musik und gastronomische Angebote. Zwei Programmpunkte, die zum ursprünglichen Termin fest eingeplant waren, müssen allerdings ausfallen. „Die Veranstalter konnten zum neuen Termin nicht“, teilt Mazerolle mit.

So wird es zumindest in diesem Jahr kein Open-Air-Kino und kein Yoga-Angebot geben. Trotzdem erwartet die Gäste auf der Halde Norddeutschland ein rundes Angebot, bei dem sich natürlich auch Familien wohlfühlen können, wie Mazerolle betont. Er bemüht sich zurzeit um entsprechende Angebote wie zum Beispiel eine Hüpfburg.

Das Sommerfest beginnt am Freitag, 18. August, 18 Uhr mit Live-Musik und einem, so Mazerolle, breiten gastronomischen Angebot, für das der Verein und andere Anbieter sorgen. An diesem Abend spielen die Bands „Basement Shots“, „Reloaded“ und MoanJam & the Soulmates“.

Am Samstag, 19. August, startet das Sommerfest um 16 Uhr, zu diesem Zeitpunkt wird bereits das gastronomische Angebot vorgehalten. Live-Musik gibt es dann ab 18 Uhr mit den Bands „Reddish“, „Blind Age“, „Sable’s Jukebox“ und „Space Kanu“. An beiden Tagen endet das Sommerfest jeweils am späten Abend.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Die Treppe ist für den Aufgang bis 21 Uhr geöffnet, die Halde hinunter geht es dann über den Versorgungsweg. Zeitweise steht ein Shuttle-Service zur Verfügung, wie Mazerolle mitteilt. Es ist also alles vorbereitet für das Sommerfest von „Halden-Kultur“, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. alf

