Neukirchen-Vluyn: Neuer Spielplatz kommt - das ist der Plan

Neukirchen-Vluyn. Schaukeln, Sandspielbereich, Balancierparcours und vieles mehr soll der neue Spielplatz bekommen. Wann er voraussichtlich fertig wird.

Die Planungen für den neuen Spielplatz in Niep gehen weiter. Aktuell befasst sich die Stadtverwaltung damit, in welcher Form Fördermittel für den Bau eingesetzt werden können. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von rund 130.000 Euro kalkuliert.

Um einen Teil durch Fördergelder zu finanzieren, hatte die Verwaltung die Maßnahme Ende des vergangenen Jahres zur Förderung bei der Bezirksregierung angemeldet. „Eine Förderfähigkeit wird grundsätzlich in Aussicht gestellt“, teilt die Stadt jetzt dem zuständigen Fachausschuss für dessen erste Sitzung nach der Sommerpause mit.

Ende Juni bekam die Stadt Neukirchen-Vluyn Post

Ende Juni hatte die Stadt Post aus Düsseldorf erhalten. Darin hieß es, dass die Freischaltung für das Programm erfolgt und Anträge gestellt werden können. Das sollte Anfang Juli der Fall sein. Und weiter heißt es: Aussicht auf Berücksichtigung hätten ausschließlich bereits angekündigte Vorhaben bei Vorlage eines qualifizierten Antrags bis zum 31. August. Anfang Oktober werden die Bescheide versandt.

Die Verwaltung gibt sich zuversichtlich, dass ihr die Fördermittel für den Spielplatz in Niep zugestanden werden. Allerdings hat die Bezirksregierung bereits darauf hingewiesen, dass die gesamte Fördersumme bis Ende Oktober 2023 abgerufen sein muss. Sämtliche Mittel, die nicht innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Abruf ausgegeben sind, verursachen Zinsen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist in der Regel förderschädlich.

Die Arbeiten müssen ausgeschrieben werden. Das kann nach Stadtangaben frühestens im Oktober erfolgen. Im Ausschreibungsverfahren müssen bestimmte Vergaberichtlinien beachtet werden. Sollte der Prozess optimal verlaufen, sei mit einer Beauftragung Ende November 2023 auszugehen. Für Spielgeräte ist mit Lieferzeiten zwischen 3 und 6 Monaten zu rechnen. Die Ausführung der Arbeiten könnte folglich im Frühjahr 2024 erfolgen.

Auf Nachfrage weist die Stadt darauf hin, dass es sich nicht um eine Spiel- und Begegnungsstätte, sondern um eine Spiel- und Begegnungsfläche handelt. Den Anstoß dazu hatte die CDU-Fraktion im Herbst 2020 gegeben. Im Folgejahr wurde die Fläche im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens konzeptioniert.

Das ist auf der Fläche in Neukirchen-Vluyn geplant

Sie soll auf einer hinter dem Feuerwehrgerätehauses am Bruckschenweg gelegenen Wiese entstehen. Die Fläche umfasst insgesamt ca. 2.000 qm; 400 qm davon sollen mit Sitzmöglichkeiten, Schaukeln, Sandspielbereich, Balancierparcours und einer Spielkombination für Kleinkinder aufgewertet werden, führt die Stadt aus. Die Fertigstellung ist bis spätestens Ende 2024 vorgesehen, heißt es weiter.

Und: „Diese Zeit ist vor dem Hintergrund der zwingend einzuhaltenden Vergabeformalitäten, Beschaffungs- und Bauzeiten sowie der Erarbeitung des Schlussverwendungsnachweises knapp bemessen. Gleichwohl sollen auf jeden Fall auch Fördermittel abgerufen werden, selbst wenn durch Fristenüberschreitungen eventuell Zinsen anfallen.“

