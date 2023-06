Neukirchen-Vluyn: Thomas ist der neue Klompenkönig

Neukirchen-Vluyn. Klompenball im Festzelt in Neukirchen-Vluyn: Bei der Kür des neuen Klompenkönigs hat es Holger Teller wieder spannend gemacht.

Thomas Ippen ist neuer Klompenkönig in Neukirchen-Vluyn, Anja Reimann die Klompenkönigin. Am späten Mittag bekam der neue König die Amtskette vom Vorsitzenden der Vluyner Klompenfreunde, Holger Teller, umgelegt. Der hatte die Kür wieder mächtig spannend gestaltet. „Wolle, was ist mit Dir?“ oder „Franz, was ist mit Dir...?“… „Lutz, als Wehrführer von Neukirchen-Vluyn?“ ...

Es gehört zu den am besten geschützten Geheimnissen in Vluyn: Wer der neue Klompenkönig wird, hält der Vorsitzende der Vluyner Klompenfreunde geheim, bis am Montag nach Pfingsten beim großen Klompenball die neue Majestät gekürt wird.

Im vergangenen Jahr haben Kurt und Petra von Zabienski das Klompenvolk regiert. Heute hat von Zabienski die Kette abgegeben. Das Paar wurde am Montag gebührend verabschiedet, auch mit einem dreifachen „Op Klompen“.

Mit Rocky Balboa durch die Zeremonie

Der scheidende König selbst dankte in seiner Rede „ganz vielen Leuten“, Freunden, Geschäftsleuten, Nachbarn, Klompenfreunden, der Feuerwehr. „Ohne Euch wäre dieses Jahr nicht so schön geworden, wie es war.“ Und natürlich bedankte er sich auch bei seiner Königin mit einem Strauß roter Rosen. Seine Rede zog der Noch-König mit Freude in die Länge, um die Thron-Anwärter auf die Folter zu spannen: „Ich mach jetzt nochmal zehn Minuten weiter hier – weiß ja, wie aufgeregt die Jungs jetzt sind.“

Dann begann die traditionelle Zeremonie: Als Holger Teller König Kurt die Amtskette abnahm, ertönte im Festzelt „Gonna Fly Now“ – die Titelmelodie vom Kultfilm Rocky mit Sylvester Stallone. Der Vorsitzende der Vluyner Klompenfreunde lief alsdann mit der schweren Kette durch die gespannte Menschenmenge. Immer wieder steuerte er auf Anwärter zu: „Na“, sagte er zu einem Klompenfreund, dem er die Kette hinstreckte, „willst du mal an ihr riechen?“

Tosender Applaus im Festzelt

Einige Minuten und ein paar verschmähte Anwärter später: „Wen hatten wir denn noch nicht“, fragte der Vorsitzende in die Runde. Dann steuerte er zielstrebig auf Thomas Ippen zu. Dessen Augen verrieten, dass er sich ziemlich sicher sei, nicht der Auserwählte zu werden. Aber Holger Teller fackelte nicht mehr lange – schon prangte die schwere Kette auf den Schultern des 55-jährigen neuen Würdenträgers. Das war der Moment, auf den alle gewartet hatten: Das gesamte Klompenvolk im Festzelt brach in tosenden Applaus aus.

Große Freude bei Thomas Ippen und Anja Reimann. Nach einer kurzen Ansprache vor der Bühne und dem ersten gemeinsamen Tanz als Königspaar nahm der Klompenkönig mit seiner Königin die persönlichen Gratulationen aller Klompenfreunde entgegen. Und wie fühlte sich der neue König? „Es ist so ein erhebendes Gefühl, wenn die Stimmung steigt. Man ist so aufgeregt, man ist so angespannt. Jetzt kann ich nur noch lachen und mein Glück kaum fassen“, sagte der Frischgekrönte.

Nach der Zeremonie ging der fröhliche Umtrunk auf dem Festplatz vorm Zelt weiter. Bei Bratwurst, Bier und Aperol ließ es sich gut auf das neue Königspaar anstoßen. Die Stimmung war ausgelassen und bei den heißen Temperaturen diente möglicherweise auch ein buntes Slush-Eis zur Abkühlung.

Weitere Informationen:

Seit 1952 ist der Klompenball in Neukirchen-Vluyn Tradition; genau genommen eine Vluyner Tradition. Jedes Jahr übernimmt ein neues Klompenpaar die einjährige Regentschaft. Wer Klompenkönig wird, bleibt bis Montagmittag ein gut gehütetes Geheimnis. Klompenkönig kann nur werden, wer in Vluyn wohnt.

Der neue König Thomas Ippen ist 55 Jahre alt. Er ist Niederlassungsleiter bei Rhenus Freight Logistics in Duisburg-Rheinhausen, wo auch seine Königin arbeitet. Er und Anja Reimann sind seit sieben Jahren ein Paar. Neben dem Beruf verbindet die beiden der Sport: Laufen, Skifahren, Surfen und Schwimmen.

