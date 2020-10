Neukirchen-Vluyn: Neue Wanderkarte zeigt schöne Routen

Wie wäre es, entlang von weiten Feldern zu wandern, auf der Strecke einzigartige Fotoperspektiven an Rhein und Deich zu entdecken und in Mühlen und Schlössern in vergangene Jahrhunderte einzutauchen? In Neukirchen-Vluyn ist das möglich. Das Stadtmarketing hat gemeinsam mit dem Wander-Blogger Jürgen Weiß die schönsten Wanderrouten in und um Neukirchen-Vluyn zusammengestellt.

Weiß entdeckte vor neun Jahren nach einer Erkrankung das Wandern für sich. 900 Touren rund ums Ruhrgebiet und am Niederrhein hat er schon in seiner Freizeit unternommen. Hiervon hat er Ende September im „Wir4“-Pavillon während der Neukirchen-Vluyner Mottowoche auf der Kamp-Lintforter Landesgartenschau berichtet. Darüber hinaus hat er weitere Gebiete erwandert. 1100 Touren hat er auf seinem Blog bereits veröffentlicht. Nun gehört die Wanderkarte dazu, die druckfrisch mit dem Titel „Wanderwege rund um Neukirchen-Vluyn“ erschienen ist.

Zehn Routen, die auch durch Nachbarstädte führen, sind in der neuen Wanderkarte beschrieben

Zehn Routen sind darin beschrieben, die auch die Nachbarstädte einschließen und sich zu Fuß erreichen lassen: „Wir haben Routen zusammengestellt, die sich auch für Familien eignen“, erklärte die Neukirchen-Vluyner Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. „Für jede Altersklasse ist etwas dabei und es gibt ein barrierefreies Angebot.“ So gibt es Laufwege von einer bis zu vier Stunden.

Für Familien eignet sich beispielsweise der „Hasenpfad“. Start und Ziel des Hasenpfades ist Rheinberg-Eversael, an der Straße Drießen 10a. Dort finden die Wandernden das erste Schild, an dem sich ihnen der Hase vorstellt. Dann heißt es: Wanderschuhe schnüren und los! Auf der über 3,7 Kilometer langen, in 55 Minuten zu erwandernden Strecke wird es spannend, denn der Hase erklärt auf acht Schildern und einer großen Tafel am See, wie sein Lebensraum in Eversael aussieht und wer mit ihm dort lebt.

Hoch hinaus geht es auf dem Highlightrundweg, der auf 105 Höhenmeter der Halde Norddeutschland eine wunderschöne Panoramaaussicht bietet. Wer geschichtsinteressiert ist, kann auf der gebäudereichen Route „Stadt - Land - Schloss“ glücklich werden. Die 7,1 Kilometer lange Strecke startet in der Nähe des historischen Vluyner Friedhofs und führt rund um das Schloss Bloemersheim, zum Maurischen Pavillon, hin zum Schloss Leyenburg.

Wer geübter ist, kann sich an die längste Strecke wagen: Die Mühlenweg-Route beginnt am Littardweg und führt 16,1 Kilometer und vier Stunden zum Staatsforst Littard, vorbei an der Naturwaldzelle, über Brücken hin zum Schloss Bloemersheim und zum Kempener Selzerbruchgraben. Auf allen Strecken zeigt sich: Neukirchen-Vluyn und seine Nachbarstädte sind sowohl für Touristen als auch für Neukirchen-Vluyner Bürger eine Entdeckungsreise wert.

Die Wanderkarten sind im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich und online unter www.nv-entdecken.de abrufbar. Jürgen Weiß’ Wanderimpressionen kann man unter www.wanderwegewelt.de sehen.