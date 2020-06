Neukirchen-Vluyn: Musikschule verabschiedet Dieter Dowideit

Neukirchen-Vluyn. Der Vorsitzende der Musikschule Neukirchen-Vluyn sagt nach 34 Jahren Adieu. Unter ihm wuchs sowohl Schülerzahl als auch die Akzeptanz..

34 Jahre lang lenkte Dieter Dowideit als Vorsitzender die Geschicke der Musikschule. Jetzt verabschiedete sich der 75-Jährige von seinem Ehrenamt. Mit einer launigen wie rührenden Laudatio bedankten sich die Mitglieder des Vereins bei ihrem langjährigen Vorsitzenden, der mit dafür sorgte, dass die Musikschule immer weiter wachsen konnte. Und das in allen Belangen.

Rund 30 Lehrer unterrichten heute etwa 800 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 20 Fächern. Bis dahin war es ein weiter Weg. Ein Weg, den Dieter Dowideit die meiste Zeit mitgegangen ist. In seine Amtszeit fielen die Gründung des Kinderchores, des Musiktheaters. Über Jahre kämpfte der ehemalige SPD-Ratsherr auch in der Politik für die grundsätzliche Akzeptanz der Musikschule in der Stadt. Nun übergebe er das „Schiff“ Musikschule, das er in den vergangenen Jahren immer wieder durch unruhige Fahrwasser habe lenken müssen, in einem stabilen Zustand, „denn im letzten Jahr konnten wir erstmalig wieder einen kleinen Betrag der Liquiditätsreserve zuführen“, heißt es in der Laudatio.

Für seine Verdienste rund um die Entwicklung der Musikschule verlieh die Mitgliederversammlung Dieter Dowideit den Titel des „Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit“. Mit Lob und zahlreichen Geschenken überhäuft verabschiedete sich Dowideit dann auch in den ehrenamtlichen Ruhestand, den er laut Laudatio wohl vornehmlich an seinem Zweitwohnsitz in Spanien verbringen wird, gemeinsam mit seiner Familie.