Neukirchen-Vluyn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neukirchen-Vluyn. Ein Motorradfahrer erleidet bei einem Unfall in Neukirchen-Vluyn schwere Verletzungen. Möglicherweise hat er eine rote Ampel überfahren.

Bei einem Unfall an der Lintforter Straße in Neukirchen-Vluyn ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zur Ursache des Unfalls erklärte die Polizei auf Anfrage, der Motorradfahrer sei möglicherweise bei „Rot“ von der Lintforter Straße in die Inneboltstraße abgebogen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die Ermittlungen waren allerdings bis Redaktionsschluss nicht abgeschlossen. Die Polizei will am Abend weitere Einzelheiten berichten.