Neukirchen-Vluyn: MIT-Auszeichnung für Landwirte

MIT Vorsitzender Alexander Maihoff, Franka und Johannes Leuchtenberg und Michael Darda bei der Auszeichnung am 13.8.2020 auf dem Paschenhof in Neukirchen-Vluyn. Ganz bewusst fiel die Wahl in diesem Jahr auf einen Familienbetrieb aus der Landwirtschaft. Foto : Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Neukirchen-Vluyn. Franka und Johannes Leuchtenberg sind Unternehmer des Jahres. Michael Darda von der MIT kritisierte Politik und Lebensmittelhandel deutlich.

Franka und Johannes Leuchtenberg sind die Unternehmer des Jahres 2020. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Neukirchen-Vluyn (MIT) vergab die Auszeichnung zum mittlerweile 5. Mal und wählte dazu in diesem Jahr die Betreiber des Paschenhofs aus.

Adam Leuchtenberg, der Großvater von Johannes Leuchtenberg, kam im Jahre 1964 von Neuss nach Neukirchen-Vluyn und übernahm den Paschenhof. Über die Jahre hinweg wurde der landwirtschaftliche Betrieb zu einem Unternehmen der Milchviehwirtschaft mit Direktvermarktung ausgebaut.

Johannes Leuchtenberg, der auch Vorsitzender der Kreisbauernschaft Wesel ist, präsentierte stolz das bisher Erreichte. Die Laudatio der Auszeichnung übernahm Michael Darda, stellvertretender MIT Vorsitzender des Stadtverbandes und Mitglied des Bundesvorstandes. Er machte deutlich, dass die Mittelstands- und Wirtschaftsunion an der Seite der Landwirte stehe und kritisierte die Politik und auch den Lebensmitteleinzelhandel deutlich.

Die Bauern seien über Jahre hinweg von allen Parteien aber auch von der EU vernachlässigt und diffamiert worden. Statt Unterstützung und Förderung gebe es von allen Seiten Bevormundung und Kostenbelastung. Eher würden außereuropäische Märkte gefördert als die heimische Landwirtschaft.

Darda, der auch Mitglied der Kommission Landwirtschaft im MIT-Bundesvorstand ist, machte das an den Beispielen China und den Mercosur-Staaten (der gemeinsame Markt Südamerikas, Anm.d, Red.) deutlich. „Nicht nur die Politik sorgt dafür, dass es im Prozess Landwirtschaft und Ernährung keinen funktionierenden Markt gibt. Auch die anderen Beteiligten – die verarbeitende Industrie, der Lebensmitteleinzelhandel und die Verbraucher – handeln sehr ichbezogen und sorgen dafür, dass die Bauern von der Substanz leben müssen“, kritisierte Darda. Die Kosten überdeckten die Erlöse. Das Ergebnis sei das Sterben von Höfen auch in Neukirchen-Vluyn.

MIT-Mann Michael Darda aus Neukirchen-Vluyn kritisiert Politik, Lebensmittelhändler und Verbraucher

„Die heißen Sommer der jetzt letzten drei Jahre unterstützen diese Entwicklung“, so Michael Darda weiter „Besonders der mächtige Lebensmitteleinzelhandel mit seinen oligopolistischen Strukturen sorgt dafür, dass die Preise seit Jahren auf niedrigstem Niveau bleiben. Die Bauern können ihren Betrieb so auf Dauer nicht aufrecht erhalten. Weiteres Höfe-Sterben wird die Folge sein“, prognostizierte Darda, der den Anteil der vier großen Lebensmitteleinzelhändler am Gesamtmarkt auf mehr als 85 Prozent beziffert.

„Wir leben in Deutschland inzwischen in vielen Abhängigkeiten von dem Ausland. Durch die Corona-Pandemie ist das erneut offenkundig geworden. Wie hilflos waren wir bei der Versorgung unserer Bürger mit Schutzkleidung. Im Falle eines Falles muss unser Land zur Selbstversorgung mit Lebensmitteln durch die regionale Landwirtschaft in der Lage sein. Ein Umdenken aller Beteiligter ist dringend erforderlich.“

Viele Mittelständler ließen es sich nicht nehmen, bei der Würdigung dabei zu sein. Außerdem waren neben MIT-Vorstand Alexander Maihoff auch Bürgermeister Harald Lenßen, Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski und CDU-Vorsitzende Karin Keesen dabei.

>>> Die MIT Neukirchen-Vluyn

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Neukirchen-Vluyn (MIT) gründete sich im Jahr 1975. Zum Ersten Vorsitzenden wurde in der Jahreshauptversammlung der Dr. Klaus König gewählt.

Die MIT vertritt laut eigener Aussage die Interessen der Wirtschaft und „vor allem des Mittelstandes, der Leistungsträger und der breiten Mittelschicht in Deutschland“ und ist ein regionaler Zusammenschluss unter anderem von Unternehmern, Handwerkern, Gewerbetreibenden, Landwirten, Angehörigen der Freiberuflern.