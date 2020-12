Neukirchen-Vluyn: Mann aus Seniorenheim verschwunden

Neukirchen-Vluyn. Seit dem frühen Morgen sucht die Polizei einen 80-jährigen Bewohner eines Seniorenheims. Er könnte nur in T-Shirt und barfuß unterwegs sein.

Mit einem dringenden Aufruf wendet sich die Polizei in Neukirchen-Vluyn an die Öffentlichkeit. Aktuell sucht sie seit Dienstagmorgen um 5 Uhr einen 80-jährigen Bewohner einer Senioreneinrichtung an der Gartenstraße.

Foto: Der vermisste 80-Jährige ist etwa 160 cm groß. Foto: Polizei

Ein Polizeihubschrauber und Suchhunde sind ebenfalls eingesetzt. Letztmalig wurde der Mann durch das Pflegepersonal gegen 3 Uhr gesehen.

Der Mann ist etwa 160 cm groß, hat eine leichte Körperbräune und spricht mit rheinisch-kölnischem Dialekt. Die Polizei glaubt, dass der Vermisst nur in einem T-Shirt und Barfuß unterwegs sein könnte.

„Sollten Sie den Mann sehen, wählen sie bitte sofort den kostenlosen Notruf 110“, bittet die Polizei dringend.