Seit Freitag, 16. Februar, wird in Neukirchen-Vluyn ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei Wesel bestätigte, dass eine entsprechende Vermisstenanzeige am späten Samstagnachmittag, 17. Februar, aufgegeben wurde. Mehr, so eine Sprecherin, könne man derzeit noch nicht sagen, da die Ermittlungen in vollem Gange seien.

In den sozialen Medien teilten in den vergangenen Tagen unzählige User den Hilfeaufruf der Familie. Ihre Tante schrieb auf Facebook, dass die Mutter des Mädchens sie zuletzt am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr gesehen habe und sie übers Wochenende nicht nach Hause gekommen sei. „Wir machen uns schreckliche Sorgen und haben keinen Anhaltspunkt mehr, wo sie sich aufhalten könnte“, schrieb ihre Tante in dem Post, der in vielen Facebook-Gruppen geteilt wurde. Normalerweise halte sich die Schülerin viel in Vluyn auf.

Das Mädchen habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine helle, enge Jeans, eine schwarze Winterjacke und weiße Sneaker der Marke Nike getragen.

Wer Hinweise hat, wo sich das Mädchen befindet, kann sich an die Polizei in Neukirchen-Vluyn (02845/30920) oder Wesel (0281/1070) wenden.

