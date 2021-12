Neukirchen-Vluyn: Lichter weisen den Weg zum Klimaschutz

Die Friday-for-Future-Aktivistinnen und -Aktivisten wollen am Freitag an das Ziel erinnern, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 zu begrenzen. Dazu ist um 16 Uhr eine Lichteraktion auf dem Vluyner Platz geplant.

Griffiger könnte der Beginn einer Pressemitteilung kaum sein: „Advent, Advent, die Erde brennt“, schreiben die Mitglieder der Fridays-for-Future-Ortsgruppe in Neukirchen-Vluyn, um direkt danach eine coronakonforme Aktion anzukündigen, die am Freitag, 17. Dezember, um 16 Uhr auf dem Vluyner Platz steigen soll.

Sie würden gerne wieder physisch auf der Straße streiken, aber man nehme jede Krise ernst und wolle nicht das Risiko eingehen, durch eine Demo für Infektionen zu sorgen. Deshalb veranstaltet Fridays for Future Neukirchen-Vluyn eine Lichteraktion. Mit Lichtern wird der Schriftzug “Fight for 1.5°“, also „kämpft für 1,5°“, gebildet. Die Zahl formuliert das Ziel, die globale Erwärmung durch Treibhausgase auf 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 zu begrenzen. Am Freitag soll mit selbstgebastelten Laternen auf die Forderungen aufmerksam gemacht werden. Zusätzlich wird es einen Livestream auf dem Instagram-Account der Ortsgruppe unter fridaysforfuture_nv geben, der die Reden der Aktivistinnen und Aktivisten überträgt. Themen sollen unter anderem der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung oder ein klimapolitischer Jahresrückblick sein.

Es sei wichtiger denn je, für Klimagerechtigkeit zu kämpfen und auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sagen die FFF-Aktiven. Die Klimakrise sei bereits jetzt „für Menschen im globalen Süden jeden Tag die Hölle“. Viele Menschen hätten schon ihre Existenz oder ihr Leben verloren. „Obwohl sie von der Klimakrise am meisten betroffen sind“, seien ihre Stimmen bei der UN-Klimakonferenz nicht beachtet worden. Generell sei der Gipfel in Glasgow „ein großes Greenwashing Event ohne wirksame Maßnahmen“ gewesen, kritisieren.

Auf internationaler Ebene sehe es klimapolitisch entsprechend schlecht aus, so die Aktivistinnen und Aktivisten, die auch wenig Hoffnung in die neue Bundesregierung setzen. „In dem Koalitionsvertrag sind viele kleine Erfolge, die wir allen zu verdanken haben, die mit uns auf den Straßen demonstrieren“, schreibt FFF, „aber wirkliche Klimagerechtigkeit ist im Koalitionsvertrag auch nicht zu finden“, weil er nicht mit dem 1,5 Grad-Ziel vereinbar sei.

In Neukirchen-Vluyn könnte nach Meinung der jungen Aktivistinnen und Aktivisten ebenfalls noch viel passieren. Beispielsweise könne Neukirchen-Vluyn bis 2030 klimaneutral werden, das eigene Klimaschutzkonzept erreichen oder ein neues ambitionierteres Mobilitätskonzept verfassen.

