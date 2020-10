Am Montagmorgen wurde ein 41-jähriger Niederländer an der auswärtigen Strafkammer des Klever Landgerichts in Moers zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Er wurde wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und dem Führen eines Fahrzeuges trotz Fahruntüchtigkeit angeklagt.

Der Angeklagte hatte am 15. April dieses Jahres mehr als 4100 Gramm Marihuana über die Grenze eingeführt. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft habe er beabsichtigt, die Drogen in Neukirchen-Vluyn für einen Kurierlohn von 400 Euro zu übergeben.

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete in der Leitplanke

Laut Zeugenaussage der Polizeibeamten, die den Kurierfahrer festnahmen, sei der VW Polo mit niederländischem Kennzeichen aufgrund seines hohen Tempos aufgefallen. Zudem habe der Fahrer während der Fahrt einen angespannten Eindruck auf die Beamten gemacht, wie diese schilderten. Daraufhin hätten sie den Angeklagten überholt und ihm ein Zeichen zum Anhalten gegeben, dem er zunächst zu folgen schien. Kurz vor der Autobahnausfahrt Neukirchen-Vluyn habe er sein Fahrzeug laut Aussage der Beamten auf etwa 140 km/h beschleunigt und sei vor einem Lkw eingeschert. In der Kurve der Ausfahrt verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Leitplanke. Er blieb unverletzt, stieg aus seinem Auto aus und ergab sich.

Polizeioberkommissar Christian Köhler berichtete, dass er und sein Kollege am Tattag einen nicht frischen, angerauchten Joint in einer Ablagefläche nahe des Lenkrades fanden. Aus diesem Grund führten die Beamten umgehend einen Bluttest bei dem Fahrer durch. Dabei konnte THC festgestellt werden.

Der Angeklagte sei nach eigener Aussage in der Nacht vor der Tat so nervös gewesen, dass er zur Beruhigung einen Joint geraucht habe. Am Morgen des Tattages habe er sich aber fahrtüchtig gefühlt. Es sei seine allererste Kurierfahrt gewesen, wie er vor Gericht erläuterte. Der Angeklagte legte dar, aus Not gehandelt zu haben, da er durch die Coronakrise seinen Job verloren habe. Angesichts dieser Situation habe er das Angebot eines Mannes aus seinem Fitnessstudio angenommen, um vermeintlich schnell und sicher Geld zu verdienen. Darüber zeigte er vor Gericht große Reue, die Staatsanwaltschaft und Richter als glaubwürdig einschätzten.

Es erfolgte keine Verurteilung für Fahruntüchtigkeit

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren sowie einen Führerscheinentzug. Die Verteidigung plädierte für eine Strafe von 1 Jahr und 3 Monaten auf Bewährung und eine Einstufung als minder schweren Fall. Gründe hierfür seien, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei und sich bemüht habe, bei der Ermittlung des Auftraggebers zu helfen.

Da dieser Versuch allerdings bislang erfolglos blieb, entschied der Richter nach dem Regelstrafrahmen. Eine Fahruntüchtigkeit hingegen konnte trotz des THC-Gehalts im Blut nicht eindeutig nachgewiesen werden.