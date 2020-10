Neukirchen-Vluyn. Am ersten Geltungstag der neuen Corona-Schutzverordnung sind bei der Stadt etliche Anrufe wegen privater Feiern eingegangen. Es gab viele Fragen.

Die Verschärfung der Corona-Regeln hat schon am ersten Tag in der Stadtverwaltung für etliche Anmeldungen von privaten Feiern gesorgt. „Es hat 15 Anmeldungen gegeben“, sagt Ulrike Reichelt, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, auf Nachfrage der NRZ. Reichelt: „Mal mit 60 Personen, mal mit 120.“ Auch habe es Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern gegeben, die in den nächsten Tagen Familienfeiern geplant haben und folglich die Fristen nicht einhalten können.

„Das ist eine zusätzliche Arbeit“, sagt Reichelt. Dabei gehe es in erster Linie um Aufklärungsarbeit. Angemeldet werden müssen Feiern ab 50 Gästen außerhalb des privaten Bereichs. Die Anmeldung erfolgt spätestens drei Werktage vor der Feier an das Ordnungsamt. Folgende Angaben sind notwendig: Veranstalter mit Name, Wohnort und Telefonnummer, Ort, Datum und Uhrzeit der Veranstaltung sowie die voraussichtliche Teilnehmerzahl.

„Die Anmeldung kann formlos per E-Mail an info@neukirchen-vluyn.de erfolgen. Eine Genehmigung erteilt das Ordnungsamt nicht, behält sich aber Kontrollen des Infektionsschutzes vor Ort vor“, heißt es weiter von Seiten der Stadtverwaltung.

Damit ist das nächste Problem benannt: die Kontrolle. „Ein schwieriges Thema“, sagt Reichelt: „Das Ordnungsamt kann doch mit dem vorhandenen Personal nicht durch die Straßen laufen und alle Veranstaltungen kontrollieren.“ Das werde stichprobenartig im Rahmen der personellen Möglichkeiten geschehen. Gleiches gelte für die Überprüfung von Kontaktdaten. Aus Reichelts Sicht sind damit sowohl die Gastronomie als auch die Ordnungsämter überfordert.

Weitere Einnahmen brechen weg

Sollte sich das Infektionsgeschehen auf eine 7-Tages-Inzidenz von 35 steigern, werden maximal 50 Teilnehmer erlaubt, bei einem Wert von 50 dürfen noch 25 Personen zusammen feiern. Das führt in der Gastronomie natürlich zu Sorgen. So gehört Michael Erb, Pächter der Kulturhalle, zu jenen, deren Umsätze schon durch das Ausbleiben von Großveranstaltungen arg eingebrochen sind.

Sollten nun Familienfeiern wieder weniger gebucht werden, bricht eine weitere Einnahmequelle weg. Erb selbst hatte seine Hochzeit mit Ulrike Nitz kürzlich nur im kleinen Rahmen gefeiert, obwohl die beiden gern ein größeres Fest veranstaltet hätten. Insofern kennt er die andere Sicht, das Dilemma der Gastgeber: Wer kann eingeladen werden, wo ist die Grenze zu ziehen?

Stadt appelliert an die Verantwortung

Als Gastronom findet er sich in einer für ihn wunderlichen Gemengelage wieder. Seit dem Sommer tagen die politischen Gremien in der Kulturhalle. „Bei der letzten Ausschusssitzung waren knapp 80 Leute da“, sagt er. Für Ende November hat er ein Gala-Dinner mit 50 Personen geplant, das offenbar auf der Kippe steht. Michael Erb: „Das hat die Stadt so erstmal abgesagt.“

Er will jetzt zusätzliche Angaben zum Hygienekonzept nachliefern, der städtische Krisenstab wolle weiter prüfen. „Ich bin ja froh, dass es wider Erwarten gut läuft“, sagt der Gastronom über den guten Betrieb im KuCa.

Ulrike Reichelt bestätigt, dass man darüber im Dialog stehe. Auch die Stadt habe eine Verantwortung: „Es ist ein Spagat.“ Im übrigen appelliert sie erneut an das Verantwortungsbewusstsein aller in der aktuellen Phase der Pandemie.