Neukirchen-Vluyn: Keine Sitzungen bei Blau-Weissen Funken

Karneval in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sagen die Blau-Weissen Funken den Sitzungskarneval 2020/21 ab. Gute Nachrichten gibt es für Mitglieder beim Beitrag.

Die Karnevalsgesellschaft KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn sagt den Sitzungskarneval für die kommende Session ab. Unklar ist noch, ob es Veranstaltungen zum Straßenkarneval und zu Rosenmontag geben wird.

Das teilten Präsident Dirk Halfmann, Pressesprecherin Elke Buttkereit und Zeugwartin Hiltrud Heiermann am Donnerstag mit. Eigentlich war eine Entscheidung viel früher geplant, wie Buttkereit mitteilt: „Ziel war es vor den Ferien eine Entscheidung über die Session zu treffen, aber die Hoffnung noch positivere Entwicklungen erleben zu können, haben uns die Entscheidungen verschieben lassen.“

Buttkereit: „Die Vorstellung ist irreal“

Doch jetzt habe der Vorstand entschieden, den Sitzungskarneval abzusagen. Zu den Gründen sagt Elke Buttkereit: „Die Vorstellung das Brauchtum Karneval, den Frohsinn rund um die närrische Zeit und das gesellige Beisammensein, nicht so zu erleben wie wir Karnevalisten es gewohnt sind ist irgendwie irreal. Aber die Realität, auch im Vereinsleben, ist geprägt von der Verantwortung füreinander und davon alles zu tun oder eben auch zu lassen, das die Gesundheit der Vereinsmitglieder oder unserer Gäste gefährden könnte.“

Die Folge: Die Ordensmatinee, die Mädchen- und Herrensitzung werden in der Session 2020/21 nicht stattfinden. Ausfallen werde auch die Feier zum 15-jährigen Bestehen. Trotzdem soll es einen Orden geben, so Buttkereit: „Wir haben uns entschlossen für die Mitglieder einen Orden zu gestalten. Wir werden nach kreativen Möglichkeiten suchen, den Orden Anfang 2021 an die Mitglieder zu überbringen - alles natürlich unter Einhaltung aller Vorschriften.“

Hygienekonzept macht Training der Garden möglich

Wegen der Corona-Pandemie konnte bisher auch das Training der Garden nicht stattfinden. In den Garden tanzen Kinder und Erwachsene, rund 33 unter 18 und rund 30 über 18 Jahre. Jetzt haben die Blau-Weissen Funken ein Hygienekonzept erstellt, um den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Buttkereit: „Wahrscheinlich wird es keine Auftritte geben, aber sich im Rahmen der Möglichkeiten zu treffen und sich zu bewegen, hat allen gefehlt.“

Außerdem haben die Karnevalisten beschlossen, den nächsten Beitrag für ein halbes Jahr nicht einzuziehen, da Mitglieder von Kurzarbeit in der Krise betroffen sind. Für eine Festzeitschrift, die gerade erstellt wird, werden die Anzeigen aus dem vergangenen Jahr übernommen. Für neue Anzeigen werde kein Geld genommen. So wollen die Blau-Weissen Funken ihre Verbundenheit mit Händlern und Gewerbetreibenden zum Ausdruck bringen. Elke Buttkereit: „Wir lassen uns nicht unterkriegen und mit Verantwortung, Kreativität werden wir durch dieses Krise kommen und damit den Funken Karneval lebendig halten.“