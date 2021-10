Neukirchen-Vluyn: Impfdurchbruch in Vluyner Seniorenheim

In der Altenheimat Vluyn hat es einen Impfdurchbruch gegeben. 49 Menschen sind an Corona erkrankt. Der größte Teil hat keine oder nur leichte Symptome.

Neukirchen-Vluyn. 49 Menschen sind in der Altenheimat Vluyn an Corona erkrankt. Die meisten haben keine oder leichte Symptome. Vier Menschen liegen im Krankenhaus.

Im Neukirchen-Vluyner Seniorenheim Altenheimat Vluyn hat es in dieser Woche einen Impfdurchbruch gegeben. Bislang sind 49 Menschen an Corona erkrankt. Das bestätigte der Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie als Träger des Seniorenheims, Kai T. Garben, am Freitag im Gespräch mit der Redaktion. Laut Garben haben sich 35 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 14 Mitarbeitende mit dem Coronavirus angesteckt. Bereits seit Donnerstag besteht ein Besuchsverbot.

Keine Frage, die Quote sei immens, sagt der Geschäftsführer, der auf der anderen Seite aber auch froh ist und sich bestätigt fühlt. Schließlich sei der hohe Anteil an Erkrankten zu Beginn der Woche nur durch die regelmäßige Reihentestung des Kreises aufgefallen. Die meisten, so Garbe weiter, hätten keine Symptome gezeigt, da sie zuvor bereits zweifach geimpft gewesen seien. Auch nach der Diagnose hätten die meisten Betroffenen keine Symptome oder nur einen leichten Krankheitsverlauf. Vier ungeimpfte Menschen würden dagegen derzeit im Krankenhaus behandelt. „Die Impfung hat einen Sinn“, sagt der Geschäftsführer daher mit Nachdruck und möchte sich nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn es diesen Impfdurchbruch im vergangenen Jahr gegeben hätte. „Das wäre eine Katastrophe geworden.“

Die Impfquote unter den Bewohnerinnen und Bewohnern beziffert Garbe auf derzeit circa 95 Prozent, bei den Beschäftigten auf circa 90 Prozent. Und weiterhin lade man alle Ungeimpften ein, sich die Impfung verabreichen zu lassen. Alles laufe anonym ab, sagt Garbe.

Den derzeitigen Personalausfall von 14 Beschäftigten in der Altenheimat Vluyn kann die Grafschafter Diakonie unter anderem durch Umschichtungen auffangen. Mehr als 500 Beschäftigte habe man insgesamt in den Einrichtungen, sagt Garbe. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich schon von Beginn an mit Kreativität gegen die Corona-Krise gestemmt und seien in allen Einrichtungen „sehr stringent vorgegangen“. So werde man auch die jetzige Situation stemmen, sagt Garbe. „Wir können auf all unsere Mitarbeiter stolz sein!“

Die Stadt ist ebenfalls eingesprungen. „Auch wir stehen in Kontakt mit der Einrichtung und unterstützen derzeit den Fahrdienst durch städtische Beschäftigte“, sagte Bürgermeister Ralf Köpke auf Anfrage. „Zwischen Gesundheitsamt und Einrichtungsleitung werden derzeit alle erforderlichen Maßnahmen abgestimmt, die die Eindämmung der Infektionskette sicherstellen werden.“ Das scheint zu gelingen. Kai T. Garbe glaubt, den Ansteckungshöhepunkt, den sogenannten Peak, überstanden zu haben. So zeigten die weiteren Reihentestungen des Kreises, dass die Infektionszahlen in der Altenheimat stagnierten.

Dies gibt dem Diakonie-Geschäftsführer Hoffnung, das Besuchsverbot bald wieder aufzuheben und auch die dritten Impfungen für die Bewohnerinnen und Bewohner wieder aufzunehmen, die das Seniorenheim in der vergangenen Woche begonnen hatte aber wegen des Impfdurchbruchs abbrechen musste. Voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November werde man die Drittimpfungen aber wieder verabreichen können, sagt Kai T. Garbe.