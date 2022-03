Neukirchen-Vluyn: Im Zechenwald steht der „Baum des Jahres“

Neukirchen-Vluyn. An der Kreuzung Kirschenallee/Waldweg wächst nun eine Stechpalme. Aus einem Grund konnte der Baum des Jahres 2021 erst jetzt gepflanzt werden.

Traditionell pflanzt die Stadt Neukirchen-Vluyn jedes Jahr, seit 2009, ein Exemplar des „Baums des Jahres“ im Stadtgebiet. Aufgrund von Lieferengpässen konnte der Baum des Jahres 2021, die Stechpalme, aber erst in diesem Jahr gepflanzt werden. Das teilt die Stadt Neukirchen-Vluyn jetzt mit.

Der Baum steht im „Zechenwald“, an der Wegekreuzung Kirschenallee/Waldweg. Die Stiftung „Baum des Jahres“ kürt seit 1989 jedes Jahr eine Baumart, um diese bekannter zu machen. 2021 war dies die Stechpalme (Ilex aquifolium). Entgegen ihres Namens kann sie zwar kräftig stechen, zählt aber nicht zu den Palmen. Der Namensteil leitet sich aus der Bedeutung des Ilex in der christlichen Tradition ab, als am Palmsonntag des Einzugs Jesu in Jerusalem mit Palmwedeln begrüßt worden sein soll.

Stechpalme wird bis zu zehn Meter hoch

In hiesigen Breiten werden Zweige von immergrünen oder zu dieser Jahreszeit bereits ergrünten Pflanzen wie Weiden, Buchsbaum und eben Stechpalme als Palm geweiht. Der Ilex kann zehn, in seltenen Fällen bis 15 Meter hoch werden und zählt damit zu den Bäumen.

Weil er im Mittelalter vielfach als Schmuck in der Weihnachtszeit verwendet wurde, sind seine Farben Rot und Grün bis heute damit verknüpft. In Deutschland steht der wildwachsende Ilex als eine von wenigen Baumarten seit Anfang des 20. Jahrhunderts unter besonderem Schutz. Die kleinen cremeweißen Blüten sind gegenüber den Beeren eher unauffällig, duften aber angenehm. Mit den gezähnten Rändern der Blätter schützt sich der Ilex vor Verbiss, sein weißes Holz wird gerne für Intarsien verwendet.

Moers-Hülsdonk hat einen Bezug zum Baum

Die Stechpalme wird auch Hülse genannt (nach althochdeutsch hulis). Bis heute finden sich in aller Welt Ortsnamen mit Bezug zum Baum – Hülsdonk im benachbarten Moers, Krefelds Stadtteil Hüls und das kalifornische Hollywood –, die auf einst reiche Vorkommen schließen lassen. Seit 2009 pflanzt die Stadt Neukirchen-Vluyn den Baum des Jahres, zunächst gemeinsam mit der Lokalen Agenda 21.

Durch Geldspenden während der jährlichen Pflanzentauschbörse auf dem Bauernmarkt im Dorf Neukirchen wurde der Kauf der Bäume möglich. Engagiert hat der Kleingartenverein „Unsere Scholle“ diese Aktion begleitet, die nun durch den Baubetriebshof und das Tiefbau- und Grünflächenamt fortgeführt wird. Allen Unterstützern und Spendern gilt immer wieder ein herzliches Dankeschön, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Wer sich die Bäume des Jahres in Neukirchen-Vluyn anschauen möchte, findet auf www.nv-entdecken.de die passende Radwandertour dazu.

