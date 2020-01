Neukirchen-Vluyn: HVV Vluyn erkundet bei Vollmond die Gegend

Neukirchen-Vluyn. Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn hat zur „Glühweinwanderung“ geladen. Der Weg erstreckte sich über 12 km. Es gab drei interessante Stationen.

Zu besten Vollmond-Bedingungen fand die Glühwein-Wanderung des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn statt. Organisiert von Gerfried und Karin Dressler samt Familie trafen sich 42 Menschen mit der Lust an einer nächtlichen Wanderung durch heimische Gefilde am Museumsplatz, um im Schein der Taschenlampen und des Vollmondes die Gegend zu erkunden. Der Parcours war mit zwölf Kilometern moderat. Insbesondere, da drei Pausen bei Freunden und Mitgliedern des HVV eingeplant waren, teilt der HVV mit.

Der erste Stopp wurde auf dem Krohnshof in Vluynbusch eingelegt, wo die Familie Krohn ihren Kuhstall liebevoll bestuhlt hatte. Für die Teilnehmer war es interessant, mehr über die Herausforderungen der Transformation eines Milchhofes in einen reinen Zuchtbetrieb zu lernen. Im Kuhstall konnten sich die Wanderer von der tiergerechten Haltung der Kühe, Kälber und Bullen überzeugen.

Weiter ging es zum Weyershof in Richtung Littard. Auch hier war der Zwischenstopp geprägt von der Gastfreundschaft der Betreiber, die in und an einem ehemaligen Stall ihres Hofes eine Komfort-Ferienwohnung haben. Die letzte Strecke führte dann vorbei am Buschmannshof zur großzügigen Wochenendbehausung der Familie Buß tief in der Littard. Hier wurden die Wanderer bewirtet wie auf einer Familienfeier.