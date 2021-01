Neukirchen-Vluyn: HVV Neukirchen hilft seinen Mitgliedern

Das Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel.

Neukirchen-Vluyn. Der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen möchte seinen Mitgliedern bei der Vereinbarung von Impfterminen helfen. Es gehen jetzt Schreiben raus.

Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Neukirchen bietet seinen Mitgliedern Unterstützung bei der Vereinbarung von Impfterminen an. In den vergangenen Tagen sind die Einladungsbriefe des Kreises Wesel an die betroffenen Bürger über 80 Jahre verschickt worden. „Zur Inanspruchnahme der von der Bundesregierung versprochenen Impfleistung türmen sich in der Praxis allerdings erhebliche Hindernisse auf, die dazu geeignet sind, die Betroffenen von der Wahrnehmung ihres Rechtes auf Impfung abzuhalten“, schreibt HVV-Sprecher Hartwig Müller in einer Mitteilung an die Redaktion.

Der Vorstand HVV Neukirchen habe daher beschlossen, seinen Mitgliedern, die eine Einladung vom Kreis Wesel zur Impfung erhalten haben, Unterstützung zuteil werden zu lassen. Alle Mitglieder, die in diese Altersklasse fallen, erhalten in den nächsten Tagen ein Hilfsangebot des Vereins: Sofern die Angeschriebenen es wünschen, werde ihnen der Verein bei der Registrierung im Impfzentrum und bei der Terminvereinbarung helfen, heißt es. Müller: „Für die praktische Hilfe bei Anmeldung und Terminvereinbarung können die Betroffenen einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Die Telefonnummern haben wir im Anschreiben angegeben, es gibt keine Warteschleife, schlimmstenfalls den Anrufbeantworter.“ Der Verein rufe zurück.

Die meisten Schwierigkeiten ergeben sich nach Ansicht des Heimat- und Verkehrsvereins durch die „abseitige Lage des Impfzentrums in Wesel“. Und weiter sagt Müller: „Auch aus unserer Sicht liegt das Zentrum zu weit weg. Mit Hin- und Rückfahrt, und dem Aufenthalt vor Ort müssen mindestens drei Stunden eingeplant werden. Eine Zeitspanne, die bei vielen ältere Bürger eher Angst auslöst als Hoffnung.“

Es sei für viele auch aufgrund ihres Gesundheitszustandes überhaupt nicht möglich, dieses Prozedere auf sich zu nehmen. Weil Kontakte beschränkt werden sollen, weil es wegen der Terminvergabe schwerlich möglich sein werde, Fahrten sinnvoll zu bündeln und weil im Auto das Abstandsgebot nicht eingehalten werden könne, habe der HVV nach intensiver Diskussion eine private Organisation eines Mitfahrdienstes nicht weiter verfolgt. Müller betont: „Es muss für die Impfung der Bürger eine Lösung vor Ort geben.“