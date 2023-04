Neukirchen-Vluyn: Hunderte kommen zur Maibaum-Feier

Am Sonntag wurde im Dorf Neukirchen der Maibaum aufgestellt.

Neukirchen-Vluyn. Endlich wieder: In Neukirchen-Vluyn hat der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen den Maibaum aufgestellt. Ein Getränk durfte nicht fehlen.

Sonne, Samba und super Stimmung – „das ist in Neukirchen eben so“, strahlte Thorsten Rogsch vom Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen am Sonntag. Drei Jahre wurde der Neukirchener Maibaum in aller Stille und im kleinen Kreis errichtet, jetzt erlebten Hunderte bei schönstem Wetter endlich wieder Dorfleben.

Claudia Wilke, stellvertretende Bürgermeisterin von Neukirchen-Vluyn dankte dem Heimat- und Verkehrsverein für die Aufrechterhaltung des Brauches: „Der Baum ist mehr als ein Symbol und ein Gefühl.“ Mit ukrainischen Heimatklängen und dem obligatorischen Fisternölleken kann der Mai in Neukirchen nicht schöner beginnen.

