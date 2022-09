Neukirchen-Vluyn: Hund angefahren – Autofahrer geflüchtet

Neukirchen-Vluyn. Der Schäferhund einer Neukirchen-Vluynerin wurde am Freitag angefahren und schwer verletzt. Die Polizei hofft auf die Auskunft einer Augenzeugin.

Am vergangenen Freitag ist gegen 9.30 Uhr auf der Hochkamerstraße in Neukirchen-Vluyn der Schäferhund einer Anwohnerin angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Tier bei dem Vorfall schwer verletzt. Der männliche Fahrzeugführer hielt kurz an, fuhr dann aber weiter.

Wie es weiter heißt, hatte eine Zeugin offenbar kurz mit dem Fahrzeugführer gesprochen. Die Personalien hatte die Hundehalterin sich aber nicht notiert.

Die Frau fuhr einen schwarzen VW Beetle mit roten Streifen und ist eine wichtige Zeugin. Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort bittet die Fahrerin des schwarzen Beetle deshalb, sich unter der Rufnummer 02842/934-0 zu melden.

