Neukirchen-Vluyn: Heimatverein spricht über die Kies-Pläne

Neukirchen-Vluyn. Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn hat wieder zu einer Versammlung in Präsenz eingeladen. Dabei ging es zum Teil um stadtpolitische Themen.

Die Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn haben sich jetzt wieder zur Versammlung getroffen. Satzungsgemäß treffen sie sich alle zwei Jahre, um über Vergangenes zu diskutieren und Neues zu beschließen. Diese so wichtige demokratische Grundlage des Traditions- und Bürgervereins sei seit über zwei Jahren durch die Pandemie unmöglich gemacht worden, schreibt der Verein in einer Mitteilung an die Redaktion.

Der Vereinsvorsitzende Hans Delihsen machte deutlich, dass eine so wichtige Versammlung bei der Mitgliederstruktur des Vereins ausschließlich in Präsenz durchzuführen sei. Eine solche Präsenzveranstaltung konnte nun in der vergangenen Woche endlich wieder organisiert werden, heißt es weiter.

Der Mundart-Nachmittag soll aufleben

Dabei sei allen vereinsrechtlichen Notwendigkeiten Genüge getan worden, es seien zudem verdiente Mitglieder geehrt worden. Mit Blick in die Zukunft wurden die Weichen gestellt für ein Aufleben des beliebten Mundart-Nachmittags, der in der Vergangenheit mehr als 400 Besucherinnen und Besucher begeisterte, der Glühweinwanderung wurde ebenso der Weg wieder geebnet.

Aber auch heimatbezogene Themen konnten erörtert werden, „zu denen der Verein weiterhin Stellung beziehen wird“, wie es heißt, und dies auch in der Vergangenheit schon getan habe. So wurde noch einmal das Engagement der beiden Heimatvereine in Neukirchen und in Vluyn bezüglich der Auskiesungs-Debatte mit den entsprechenden Briefen an die Kreis- und Landtagsmitglieder dargestellt.

Die Vereine haben an Armin Laschet geschrieben

Im Mai dieses Jahres hatten sich die Vereine auch in einem gemeinsamen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet, Ministerin Ina Scharrenbach und den Regionalverband Ruhr (RVR) gewandt und sich gegen einen möglichen Kiesabbau ausgesprochen.

Aber auch die Debatte um ein Logistikzentrum am Hoschenhof lässt die Vereinsmitglieder nicht unbeeindruckt. Das Gewerbegebiet im Südwesten von Neukirchen-Vluyn soll umgebaut werden. Die Eigentümerin des Geländes will das circa 12,7 Hektar große Gebiet umstrukturieren. Die zu erwartende massive Zunahme des Lastwagen-Verkehrs in den städtischen Strukturen mitsamt der einhergehenden Infrastrukturschäden stünde in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Steuermehreinnahmen und den wenigen neu geschaffenen Arbeitsplätzen, kritisiert der HVV. (sovo)

