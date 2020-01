Neukirchen-Vlyun. In Neukirchen-Vluyn soll es ein Standortkonzept für Altkleidercontainer geben. Die Politik berät in der nächsten Woche. Die Stadt sieht Vorteile.

Neukirchen-Vluyn hat Standortkonzept für Container im Blick

In Neukirchen-Vluyn gibt es offenbar Bedarf an weiteren Altkleidercontainern. Das geht aus einer Information hervor, mit der sich die Politik in der kommenden Woche befassen wird. Seit 2014 betreibt die Stadt eine kommunale Sammlung von Altkleidern, Alttextilien und Altschuhen. Derzeit sind nach Stadtangaben 37 Altkleidercontainer aufgestellt.

Zusätzlich sind der Verwaltung 32 Altkleidercontainer bekannt, die entweder durch gewerbliche oder gemeinnützige Sammler auf privater Fläche betrieben werden. Ende 2018 standen somit insgesamt 69 Container im Stadtgebiet. Im benannten Jahr wurden 235 Tonnen Altkleider gesammelt, heißt es weiter. Runtergebrochen auf den einzelnen Bürger sind demnach etwa 8,8 Kilo Altkleider angefallen. Weniger als im bundesweiten Durchschnitt – was zu der Überlegung geführt hat, weitere Behälter aufzustellen.

Bereits im vergangenen Jahr ist im Fachausschuss darüber gesprochen worden, dass das wilde Aufstellen von Altkleidercontainern auf öffentlichen Verkehrsflächen eingedämmt werden soll. Zudem sollte das Aufstellen von Containern durch Drittanbieter mit einer Sondernutzungserlaubnis gesteuert werden können. Ein Standortkonzept könnte ein solches Instrument sein, mit dem die Stadt Einfluss nehmen kann.

Ein Entwurf für ein Standortkonzept liegt vor

Der Entwurf für ein solches Konzept liegt jetzt vor. Die Stadt sieht darin auch den Vorteil, dass negative Auswirkungen auf das Stadtbild vermieden werden können. In diesem Konzept ist eine Standortliste aufgeführt. Gelistet sind die Flächen, auf denen bereits Container stehen.

Es sei zudem eine Verdichtung vorgenommen worden. Statt bisher 37 werden 45 Altkleidercontainer auf öffentlicher Fläche stehen. Die zusätzlichen Standorte befinden sich oft in Gesellschaft mit Altglas-Containern, so dass kleine „Wertstoffinseln“ entstehen.

Allerdings gibt es Kriterien, die für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis herangezogen werden. So muss unter anderem darauf geachtet werden, dass es einen Ausgleich gegenläufiger Interessen gibt, also beispielsweise von Anwohnern und Nutzern. Ebenso ist die Verkehrssicherheit ein relevanter Aspekt. Demnach scheiden Flächen vor Kitas und Schulen oft als zusätzliche Standorte aus.

Die Sondernutzungserlaubnis soll erst einmal gebündelt für zwei Jahre an nur einen Sammler verteilt werden. Der Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt berät am kommenden Mittwoch darüber, der Rat der Stadt bekommt das Konzept in der Sitzung im März auf den Tisch.