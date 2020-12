Neukirchen-Vluyn hat Haltestellen barrierefrei ausgebaut

Sie haben das neue Wartehäuschen an der Haltestelle Springenweg geprüft und für gut befunden: Silvan Olzog (Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt), Ingo Jansen (Kottowski Ingenieurgesellschaft aus Kalkar, Örtliche Bauüberwachung) und Hans-Dieter Pollmann (Geschäftsführer der Fa. Tummes aus Moers, bauausführende Firma), v.l..

Neukirchen-Vluyn. Im Laufe der vergangenen Wochen sind 14 Bushaltestellen in Neukirchen-Vluyn barrierefrei ausgebaut worden. Letzte Details folgen im Frühjahr.

14 Bushaltestellen im Stadtgebiet wurden in diesem Herbst barrierefrei ausgebaut. Sie sind die letzten der insgesamt 61 Bushaltestellen im Stadtgebiet, die diesen Umbau erfahren. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die zudem sagt, dass sie damit die Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes erfülle, das einen barrierefreien Ausbau aller ÖPNV-Haltestellen vorsieht. Witterungsbedingt stehen noch Markierungsarbeiten aus.

Barrierefreiheit bedeutet für eine Haltestelle, dass die Busbordsteine auf 16 Zentimeter erhöht sind. Dies erleichtert den Ein- und Ausstieg für Menschen mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen. Ein regulärer Bordstein ist nur zehn Zentimeter hoch.

Für sehbehinderte Fahrgäste sind Aufmerksamkeits- und Einstiegsfelder sowie verbindende Leitbereiche in den Bürgersteig integriert worden. Diese sind ertastbar und kontrastreich in der Farbgebung abgesetzt. So werde angezeigt, wo der Bordstein verläuft und der Einstieg des haltenden Busses sein wird. Wo möglich, sind Fahrbahnquerungen barrierefrei gestaltet.

Neu sind die Wartehallen an den Haltestellen Springenweg und Pappelstraße. Die Dächer dieser Hallen werden im Frühjahr noch begrünt.