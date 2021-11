Neukirchen-Vluyn: Hans-Wilhelm Fricke-Hein entpflichtet

Neukirchen-Vluyn. Der Wechsel in Neukirchen-Vluyn ist vollzogen. Annegret Puttkammer folgt auf Hans-Wilhelm Fricke-Hein. Vom Präses gibt es höchstes Lob.

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang – so auch bei der Entpflichtung von Pfarrer und ehemaligem Direktor des Erziehungsvereins Hans-Wilhelm Fricke-Hein in Neukirchen-Vluyn. Bereits im Dezember letzten Jahres übernahm Annegret Puttkammer seine Position, der endgültige Stabwechsel erfolgte am Samstagmorgen in der Neukirchener Dorfkirche.

Die Gemeinde erhebt sich, als Hans-Wilhelm Fricke-Hein und seine Nachfolgerin Annegret Puttkammer beim Läuten der Glocken einlaufen. Der Präses der evangelischen Kirchengemeinde im Rheinland, Dr. Thorsten Latzel, begleitet sie. Er wird die Entpflichtung und Einführung durchführen. Doch vorerst begrüßt Fricke-Hein seine Gemeinde, die er 17 Jahre betreute.

Der Gottesdienst in der Dorfkirche fand am Samstag statt. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

In diesen 17 Jahren habe er mitgenommen: „Einen tiefen Eindruck über die Nöte der Menschen und mit wie viel Motivation die Menschen des Erziehungsvereins darauf reagieren und tatkräftig werden.“ Der 66-Jährige war ebenfalls stets engagiert und kam 2003 zum Neukirchener Erziehungsverein. „Mit kluger Tradition und mutiger Innovation leitete er den Verein 17 Jahre lang integer, klug, tatkräftig und entschieden“, ehrt ihn Latzel, bevor der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland Fricke-Hein von seinen dienstlichen Aufgaben als Pfarrer entpflichtet. Er bleibe jedoch ordinierter Pfarrer der Kirche und dürfe weiterhin freiwillig taufen und das Abendmahl durchführen, so Latzel.

Auf die Entpflichtung folgte die Einführung von Annegret Puttkammer. Weitergegeben an seine Nachfolgerin hat Fricke-Hein: „Dass man nicht nur Manager ist, sondern auch Pfarrer sein darf und somit das Fachliche mit dem Geistlichen verbindet.“ Annegret Puttkammer sei aber ebenso gestrickt.

Die 58-Jährige bringt die Erfahrung aus drei Kirchen mit in die Neukirchener Gemeinde. „Mit ihr gewinnt die Kirche eine Leistungsperson und einen feinen Menschen. Ich wünsche ihr ein strahlendes Licht zu sein, sodass sie den anderen Menschen die Möglichkeit gibt zu leuchten“, sagt Präses Latzel. Sie erhält einen Applaus, als Zeichen des Rückhalts der Gemeinde.

Nach einem Jahr als Direktorin des Erziehungsvereins stellt sie fest, „dass alle Mitarbeiter mit ganz großer Sorgfalt Menschen durch die Pandemie bringen. Der Erziehungsverein hat viele Bereiche, welche ich zusammenhalten will und versuche, dass wechselseitig neue Impulse gegeben werden.“

