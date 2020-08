Neukirchen-Vluyn: Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut

Die Haltestelle Springenweg in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. In den nächsten Wochen sollen 14 Bushaltestellen im Neukirchen-Vluyner Gebiet barrierefrei ausgebaut werden. Zum Ende kommt es zur Vollsperrung.

In den nächsten Wochen werden insgesamt 14 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich Mitte dieser Woche. Das teilt die Stadt mit. Dabei komme es zu Einengungen der Fahrbahn, teilweise werde eine einspurige Befahrung mit Regelung über eine Baustellenampel eingerichtet.

Am Ausbau arbeiten zwei Baukolonnen gleichzeitig. Sie beginnen mit den Haltestellen am „Springenweg“ und „Stratmannsweg“. Außerdem werden die Haltestellen Hartfeldstraße, Ricarda-Huch-Straße, Pastoratstraße, Vluyn-Vutz und Pappelstraße ausgebaut.

Der Ausbau an der Pappelstraße erfolgt in den Herbstferien. Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bei der Haltestelle „Springenweg“ wird es zum Ende der Arbeiten zu einer dreitägigen Vollsperrung kommen. teilt die Stadt weiter mit.

Wann dies der Fall sein wird, wird gesondert mitgeteilt, heißt es.