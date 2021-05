Neukirchen-Vluyn: Geschwister gewinnen bei Jugend musiziert

Neukirchen-Vluyn. Trotz schwieriger Voraussetzungen haben Valentina und Konstantin Müller sich am Wettbewerb beteiligt. Und prompt einen ersten Preis abgeräumt.

Die Musikschule Neukirchen-Vluyn hat jetzt zwei Preisträger unter ihren Schülern. Die Aktivitäten in der Musikschule sind zwar durch die Coronapandemie im Präsenzunterricht weitgehend zum Erliegen gekommen; im Netz wird dafür umso eifriger geprobt, was das Zeug hält – und die jeweilige Internetverbindung hergibt.

Wenn ein junger Mensch unter diesen Bedingungen an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen möchte, der in diesem Jahr für Ensembles durchgeführt wurde, dann ist der Erfolg von noch mehr Unwägbarkeiten anhängig als in normalen Jahren, heißt es vonseiten der Neukirchen-Vluyner Musikschule.

Ein Geschwisterpaar, das Klavier und Geige spielt, war trotz aller dieser Probleme erfolgreich: Valentina Müller (Geige) aus der Klasse von Ludmilla Chramkova und ihr Bruder Konstantin (Klavier) aus der Klasse von Lydia Heinemann konnten ohne schwierige Absprachen miteinander proben und haben einen 1. Preis erspielt.

In ihrer Altersgruppe 1b gibt es noch keine Weiterleitung zu Landeswettbewerben, teilt die Musikschule weiter mit. Und weiter heißt es in der Mitteilung: „Wir freuen uns mit den Schüler*innen über diesen Erfolg und hoffen, dass sie ihren musikalischen Werdegang unter besseren Bedingungen fortsetzen.“

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland