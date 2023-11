Neukirchen-Vluyn: Gesamtschule Niederberg lädt zum Infoabend

Neukirchen-Vluyn. Die Gesamtschule Niederberg lädt Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte zum Infoabend über die Oberstufe ein. Und es gibt noch ein Angebot.

Am Dienstag, 21. November, wird das Pädagogische Zentrum der Gesamtschule Niederberg um 18 Uhr für interessierte Eltern und Schüler geöffnet sein, um dort wesentliche Aspekte des Oberstufen-Besuchs darzustellen. Oberstufenkoordinatorin Silvia Miessen freut sich mitsamt ihrem Team, bestehend aus Heike Althoff, Lars Schweers sowie Ingwin Charisius, auf viele interessierte Besucher.

Die Beratungslehrer sind jeweils für eine der Stufen verantwortlich und begleiten sie mit Beginn der Erprobungsphase bis zum Abschluss im Rahmen der Qualifikationsphase II. „Dies sorgt dafür, dass wir die Schüler besser kennenlernen und sie jederzeit individuell unterstützen und beraten können“, berichtet Lars Schweers, der aktuell für die Qualifikationsphase II und damit den geschichtsträchtigen ersten Abiturjahrgang verantwortlich ist.

Silvia Miessen betont, dass auch Eltern und Erziehungsberechtigte eingeladen sind, deren Kinder im kommenden Schuljahr an die Schule wechseln möchten, wie auch die Schüler selbst. Inhaltlich wird es nicht nur um das Kurssystem der Oberstufe gehen, sondern auch, wie in der Oberstufe gearbeitet wird. So finden für die Zehntklässler Workshops zu den Arbeitstechniken, wissenschaftliche Methoden, Zeitmanagement und Stressbewältigung statt. Darüber hinaus wird über die Umbaumaßnahmen und den aktuellen Stand des Umbaus für das Oberstufengebäude berichtet.

Zudem wird die Arbeit mit den Neuen Medien vorgestellt. Die gesamte Schülerschaft arbeitet mit I-Pads, die in einem Leasingmodell erworben werden, um auch im Anschluss an die Schule weiterhin im Besitz der Schüler bleiben zu können. Schließlich wird – neben weiteren Aspekten – erklärt, wie man sich in der Woche vom 17. Februar bis zum 21. Februar für den Besuch der Oberstufe anmelden kann. Neben dem Infoabend gibt es einen Tag der offenen Tür am Samstag, 25. November, von 10 bis 13 Uhr.

