Blaulicht Neukirchen-Vluyn: Gänsemama mit Küken in Not - Polizei hilft

Neukirchen-Vluyn. Gänseeltern mit vier Küken unterwegs auf den Straßen Neukirchen-Vluyns: Hilfsbereite Passanten und die Polizei wurden aktiv.

Die Polizei hat am Freitag eine Gänsefamilie auf den richtigen Weg zurückgebracht. Am Vormittag machte sich eine Gänsefamilie auf eine kleine Wanderung durch Neukirchen-Vluyn. Sie watschelte an der Pastoratsstraße und dem Vluyner Südring entlang.

Blick nach Moers: So läuft das Street Food Festival

Die beiden Eltern mit ihren vier Küken stoppten in einer Hofeinfahrt. Von dort wurden die Gänse durch zwei hilfsbereite Passanten und die Polizeikollegen Sara und Leon in Richtung des nahe gelegenen Teichs gelotst. So wurde niemand gefährdet und die Familie kam sicher an ihr Ziel, teilt die Polizei mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland