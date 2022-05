Fridays for Future ruft in Neukirchen-Vluyn zur Demo auf (Archivfoto).

Fridays For Future Neukirchen-Vluyn: Fridays for Future ruft zum Protest auf

Neukirchen-Vluyn. Die Fridays-For-Future-Gruppe plant eine Laufdemonstration ab dem Vluyner Platz. Was die Aktivisten neben einer sofortigen Energiewende fordern.

Am Freitag, 6. Mai, geht Fridays for Future Neukirchen-Vluyn wieder für Klimagerechtigkeit und Frieden auf die Straße. Die Laufdemonstration beginnt um 16 Uhr auf dem Vluyner Platz. Dort wird es eine Auftaktkundgebung geben mit verschiedenen Reden zu den anstehenden Landtagswahlen, dem Krieg in der Ukraine und den Forderungen von Fridays for Future und der Band „Milennial Crisis“ aus Neukirchen-Vluyn.

Der Demozug endet wieder auf dem Vluyner Platz. Die nächsten Jahre seien entscheidend für eine sozial gerechte Bekämpfung der Klimakrise. Dabei geht es laut den Klimaaktivisten nicht darum, dass „mehr“ gemacht wird, sondern genug, um die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Sofortige Energiewende gefordert

Die Forderungen: Man brauche eine sofortige Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, es dürften keine weiteren Dörfer mehr zerstört werden für Kohle und die Energieversorgung dürfe nicht mehr von Autokraten wie Putin abhängig sein.

„Wir brauchen neue Verkehrskonzepte, mit denen sich alle klimafreundlich bewegen können, zum Beispiel indem das Zugfahren günstiger und bequemer gemacht wird als das Autofahren“, so Jael van der Ende. Vor allem brauche man eine soziale Transformation, damit die Klimakrise nicht die am härtesten treffe, die sich nicht mit Geld aus der Situation retten können, erklärte Janne Brinkmann.

Weiterer Aktionstag am 21. Mai

Dafür gehe Fridays for Future in Neukirchen-Vluyn und in ganz Nordrhein-Westfalen auf die Straße. Egal, welche Parteien am 15. Mai die Wahl gewinnen werde: Alle müssten diese Veränderungen anleiten. Nur mit Protest von der Straße würden die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Deshalb solle gemeinsam für ein besseres Land gekämpft werden – so wird zur Beteiligung am Aktionstag in ganz NRW am 6. und am 21. Mai nach Düsseldorf zur Zentraldemo aufgerufen.

