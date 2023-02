Neukirchen-Vluyn: Frank Goosen liest aus seinem neuen Buch

Neukirchen-Vluyn. Der Kabarettist liest in der Kulturhalle aus seinem neuen Buch „Spiel ab!“. Für seinen Auftritt in Neukirchen-Vluyn sind noch Karten erhältlich.

In seinem neuen Roman und der dazugehörigen Lese-Show geht Frank Goosen dahin, wo es laut Adi Preißler „entscheidend is“: auf den Platz. Den Fußballplatz natürlich. Am Freitag, 17. März, gastiert der Kabarettist und Autor um 20 Uhr in der Kulturhalle. In „Spiel ab – Der neue Fußballroman!“ erzählt Goosen voller Witz, Herz und Insiderwissen von einer aufmüpfigen Bochumer Jugendfußballmannschaft, einer ereignisreichen Saison in der Kreisliga und drei Männern, die von elf Teenagern mehr lernen, als sie je für möglich gehalten hätten.

Förster hat mit Fußball nichts am Hut. Darum ist er erst einmal skeptisch, als sein Freund Fränge das Training einer Bochumer Jugendfußballmannschaft übernimmt und ihn bittet, ihm zu helfen. Er willigt ein – schließlich geht es darum, Fränges Beziehung zu seinem Sohn Alex, der auch in der Mannschaft spielt, zu kitten. Tatkräftige pädagogische Unterstützung erhalten sie von dem Lehrer Brocki, der schon bald zweimal die Woche mit ihnen auf dem Platz steht. Sie erkennen, dass sie die Aufgabe gewaltig unterschätzt haben: Die pubertierenden Jungs tanzen ihnen ganz schön auf der Nase herum; sie bekommen es mit meinungsstarken Spielereltern, dubiosen Konkurrenztrainern und scheuklappentragenden Schiris zu tun.

Goosen war Jugendtrainer bei einem kleinen Verein in Bochum

Doch auf dem Rasen und in der Kabine wächst nach und nach eine Gemeinschaft zusammen, in der es um viel mehr geht als um den Abstiegskampf. Frank Goosen war selbst vier Jahre lang Jugendtrainer bei einem kleinen Verein in Bochum. Mit „Spiel ab!“ hat er endlich den Fußballroman geschrieben, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben.

Karten sind im Bürgerbüro im Rathaus, in der Neukirchener Buchhandlung, Andreas-Bräm-Straße 18-20, in der Kulturhalle (KuCa), Von-der-Leyen-Platz 1, bei High Class Photo, Niederrheinallee 311, sowie beim Moers Marketing, Kirchstraße 27 a/b in Moers erhältlich. Der Eintritt beträgt 22 Euro (ermäßigt 17 Euro) zuzüglich Gebühren.

