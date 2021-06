Neukirchen-Vluyn: Feuerwehrmann erleidet Rauchgasvergiftung

Neukirchen-Vluyn. Bei einem Einsatz in Neukirchen-Vluyn erleidet ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung. Der Wohnungsbrand verursacht einen hohen Sachschaden.

Am Samstag kam es am frühen Morgen zu einem Wohnungsbrand auf der Hans-Böckler-Straße.

Der Alarm bei der Neukirchen-Vluyner Feuerwehr ging gegen 5.40 Uhr ein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung in der ersten Etage eines Reihenhauses in Brand. Personen befanden sich zum dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

