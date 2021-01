Neukirchen-Vluyn: Feuerwehr löscht brennende Lkw-Ladung

Die Ladung dieses Auflegers hat am Freitagmorgen an der A40 auf einem Restplatz bei Neukirchen-Vluyn gebrannt.

Neukirchen-Vluyn Schreck am Freitagmorgen: Auf der Autobahn A40 gerät eine Lkw-Ladung in Brand. Der Fahrer handelt geistesgegenwärtig.

Die Ladung eines Auflegers ist am Freitagmorgen an der A40 in Brand geraten. Der Fahrer des Sattelschleppers konnte noch rechtzeitig den Rastplatz an der Dong bei Neukirchen-Vluyn anfahren und die Zugmaschine abkoppeln.

Wie die Feuerwehr Moers berichtet, hat der Sattelschlepper Stückgut für das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof geladen, das als Gefahrgut deklariert gewesen sei. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Ladung in Brand geraten, der Notruf bei der Polizei ging um 10.26 Uhr ein.

Etwa 40 Kräfte der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr Moers hätten den Brand gelöscht, aufgrund der Deklaration sei Schaum eingesetzt worden. Eine Gefahr habe jedoch nicht bestanden, Menschen kamen nicht zu Schaden. alf