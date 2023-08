Neukirchen-Vluyn: Feuerwehr feiert mit Ballermann-Stars

Neukirchen-Vluyn. Drei Tage lang feiert der Löschzug Neukirchen seinen 100. Geburtstag. Welche Stars zur Mallorca-Party kommen und wo der Festumzug entlangführt.

Was Mallorca und die Neukirchen-Vluyner Feuerwehr gemeinsam haben und warum die Gemeinsamkeit die Geselligkeit, Wärme und die Feierlaune sein könnten, wird jetzt im Rahmen eines besonderen Jubiläums klar. Der Löschzug Neukirchen feiert von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, sein 100-jähriges Bestehen.

Gegründet wurde der heute 63 Mann und Frau starke Löschzug Neukirchen 1921. Die Vorbereitungen für das dreitägige, öffentliche Jubiläumsfest am Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße 46 laufen auf Hochtouren. In der Feier-Location, dem Feuerwehrgerätehaus, stellten Brandoberinspektor Andreas Tönnissen, Brandinspektor David Schade, Einheitenführer Klaus Kutsch, Sparkassen-Geschäftsstellenleiterin Katrin Steffans und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein, Giovanni Malaponti, jetzt das Programm vor.

„Der Kartenvorverkauf läuft mit bereits 700 verkauften Karte spitze. Rund 1000 Personen können wir willkommen heißen“, freut sich Kutsch. Das Festwochenende beginnt Freitag mit einer echten Feuerwehrtradition: „Von 18 bis 20 Uhr wird ein Festumzug stattfinden. Zahlreiche Vereine, unter anderem die Neukirchen-Vluyner Klompenfreunde und die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiße Funken, starten am Gerätehaus über den Neukirchener Ring, entlang der Mozartstraße, bis zum Denkmal, wo die Kranzniederlegung stattfinden wird“, erklärt Schade.

Auch Julian Sommer, hier bei einem Auftritt auf der Cranger Kirmes, kommt zur Mallorca-Party der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Bei freiem Eintritt wird am Freitagabend die Roland-Brüggen-Partyband von 20 bis 24 Uhr Livemusik im Gerätehaus präsentieren. Der Samstag beginnt ebenfalls eintrittsfrei mit einem Brandschutztag von 12 bis 16 Uhr. Nach der Eröffnung gibt es Feuerwehrarbeit live: Löschfahrzeuge und Feuerwehroldtimer werden ausgestellt, es warten Lösch- und Bergungsvorführungen und die Jugendfeuerwehr wird zugunsten der Feuerwehrarbeit Waffeln und Eis verkaufen.

Um 18 Uhr startet dann die große Mallorca-Party im Viva Event- und Freizeitpark. Bis 3 Uhr nachts kann hier mit vier Ballermann-Stars gefeiert werden: „Wir konnten die deutschlandweit bekannten Partysänger Willi Girmes, Julian Sommer, Ina Colada und Tim Toupet als Acts gewinnen,“ freuen sich die Organisatoren. Ausklingen wird das Festwochenende mit einem Dämmerschoppen am Sonntag ab 15 Uhr im Viva. Hüpfburg, eine Wagenausstellung und Kinderschminken sind außerdem geplant. Und: „An allen drei Festtagen ist fürs leibliche Wohl mit mallorquinischen Speisen, Döner, Pizza, Sektbar und mehr gesorgt“, heißt es. Schnell sein, Karten ergattern, mitfeiern und die Symbiose aus Feuerwehr und Mallorca erleben ist also wärmstens empfohlen.

INFO:

Der Vorverkauf für die große Jubiläumsfeier ist gestartet. Karten zum Vorverkaufspreis von 22,50 Euro gibt es in Neukirchen-Vluyn bei Giesen-Handick, im Reisebüro Horn, bei Schreibwaren Teschner, im Viva Event- und Freizeitpark und in der Sparkassen-Geschäftsstelle. An der Abendkasse kosten die Karten 26 Euro.

Parkplätze stehen vor dem Gerätehaus mit Einfahrt über die Haarbeckstraße zur Verfügung. Der Neukirchener Ring ist voraussichtlich am Freitag zwischen 11 und 17 Uhr bis zur Haarbeckstraße gesperrt, am Samstag gilt die Sperre von 17 bis 2 Uhr.

