Neukirchen-Vluyn feiert sich weiter – mit kleinen Aktionen

Neukirchen-Vluyn. Neukirchen-Vluyn feiert Stadtjubiläum. Zum 40-Jährigen gibt’s viele kleine Aktionen. Für manche Angebote sind noch Plätze frei. Andere sind voll.

Es ist nicht einfach, in einem Jahr Stadtjubiläum zu feiern, in dem eine große Party noch nicht opportun ist. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich angesichts der pandemischen Lage frühzeitig für mehrere kleine Formate entschieden. Seit anderthalb Wochen laufen erste Veranstaltungen.

Zeit für ein kleines Zwischenfazit. „Die Resonanz ist positiv“, sagt die Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. Die einzelnen Veranstaltungen seien nicht überlaufen, aber vor dem Hintergrund der Corona-Regeln gut besucht. Somit sei auch das Ziel erreicht, mit Blick auf das Infektionsgeschehen sichere Angebote zu machen, sagt Daubenspeck weiter. Auch wenn die Inzidenzen im Kreis Wesel derzeit niedrig sind, verfährt das Stadtmarketing auf diese Weise weiterhin vorsichtig.

Das Stadtmarketing plant weiter

Je nach Veranstaltung kommen demnach zwischen 13 und 25 Personen. Daubenspeck: „Bei den Angeboten für Kinder ist noch Luft nach oben.“ Mittlerweile gibt es insgesamt 53 Veranstaltungen im Angebot. „Das finde ich toll“, betont die Stadtsprecherin. Denn: Es waren auch Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich mit Ideen an das Stadtmarketing zu wenden. Die letzen zwei Vorschläge sind in das Aktionsprogramm aufgenommen worden; jetzt rechnet Daubenspeck nicht mehr mit vielen weiteren Meldungen.

Sie verweist auf die diversen Stadtführungen, die im Zuge des Aktionsprogramms angeboten werden. „NV (neu) entdecken“ heißt es schließlich in diesem Jahr. Anmeldungen zu allen Angeboten sind noch möglich.

Abgesagt werden mussten die Handwerkertour im Dorf Neukirchen am 14. Juli und die Aktion „An der alten Dorfschule“ im Ortsteil Hochkamer am 21. Juli. Sie sollen nach den Ferien nachgeholt werden, teilt die Stadt mit.

Bereits ausgebucht ist demnach allerdings die Bergbautour am 6. August. Die Führungen kosten zwischen zwei und fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auch für die Blühstreifenwanderung am Dienstag, 20. Juli, sind noch Plätze frei. Die Pilates-Stunde am Donnerstag stand am Mittwoch angesichts der Wetterlage noch zur Diskussion. Es werde kurzfristig entschieden werden müssen, hieß es von städtischer Seite.

Es gibt noch freie Plätze

Für folgende Führungen sind noch Plätze frei: Dienstag, 20. Juli, um 11 Uhr: Historischer Stadtrundgang Vluyn für Kinder. Freitag, 23. Juli, um 17Uhr: Schnitzeljagd für Kinder durch das Dorf Neukirchen. Samstag, 24. Juli, um 22 Uhr: Nachtwächterführung Dorf Neukirchen. Donnerstag 29. Juli, um 14 Uhr: Firmenbesuch im Gewerbepark Neukirchen-Nord.

Weiter geht es am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr: Besuch der Dorfkirche Neukirchen. Dienstag, 3. August, um 18 Uhr: Schmiedeführung Dorf Neukirchen. Montag, 9. August, um 15 Uhr: Kinderführung durch den Solarpark. Donnerstag, 12. August, um 18 Uhr: Themenführung „Zwangsarbeiter*innen in Neukirchen-Vluyn“.

Alle Informationen sind online zu finden auf der Webseite www.nv-entdecken.de

