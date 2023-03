Neukirchen-Vluyn: Falscher Polizist betrügt 81-Jährigen

In Neukirchen-Vluyn ist ein 81-jähriger Mann um viel Bargeld betrogen worden (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Ein Anruf, dann der Besuch in der Wohnung: Wie der Täter im Fall eines Rentners aus Neukirchen-Vluyn gehandelt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 81-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn hat bei einem Betrug eine fünfstellige Bargeldsumme verloren. Er übergab die Summe am Mittwoch einem vermeintlichen Kriminalbeamten, wie die Polizei berichtet.

Der Neukirchen-Vluyner erhielt am Mittwoch gegen 19.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der erklärte ihm, sein Konto sei überzogen worden, man müsse dem nachgehen und fragte ihn, ob er noch Geld zu Hause habe. Dies bejahte der 81-Jährige und gab dem Betrüger auch Auskunft über die Höhe der Summe. Der Betrüger forderte den Rentner auf, sämtliche Seriennummern der Banknoten durchzugeben.

Auch dieser Forderung kam der Mann nach. Hiernach stellte der Ganove am Telefon fest: Das Geld müsse auf Echtheit geprüft werden, man werde einen Mitarbeiter der Kriminalpolizei in den Ortsteil Vluyn schicken. Kurze darauf klingelte es, und der Rentner ließ den vermeintlichen Polizisten in die Wohnung, wo der Betrüger das Geld einsammelte und verschwand.

Beschreibung des Unbekannten: Ca. 170 cm groß, normale bis untersetzte Figur, ca. 40 Jahre alt, rundes Gesicht,trug graue Haare, einen Dreitagebart, eine Jeanshose, einen bunten Pulli und eine Jeansjacke. Der falsche Polizist wirkte gepflegt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Moers, Telefon 02841 /1710.

