Neukirchen-Vluyn: Ex-CDU-Chefin Keesen hat neue Ratsfraktion

Neukirchen-Vluyn. Karin Keesen war mal Vorsitzende der Neukirchen-Vluyner CDU. Jetzt hat sich die Politikerin einer anderen Fraktion im Stadtrat angeschlossen.

Die Ratsfraktion der Grünen hat ein neues Mitglied. Die bislang fraktionslose Ratsfrau und frühere Vorsitzende der Neukirchen-Vluyner CDU, Karin Keesen , ist der Fraktion mit sofortiger Wirkung beigetreten.

Tom Wagener, Fraktionsvorsitzender der Grünen, zeigt sich in einer Pressemitteilung erfreut über Karin Keesens Entscheidung: „Sie ist eine äußerst engagierte Politikerin, die ihr Mandat ernst nimmt und sich für die kommunalen Themen begeistert. Auch als Mensch passt sie sehr gut zu uns und hat uns mit ihrer Art und ihren Ideen überzeugt.“

Bereits seit Januar dieses Jahres hospitierte Karin Keesen in der Grünen-Fraktion und konnte so deren Ziele und Arbeitsweise kennenlernen: „Das strukturierte Arbeiten und die praktizierte offene Diskussionskultur haben mich zum Mitarbeiten eingeladen. So stelle ich mir Fraktionsarbeit vor“, erklärt Keesen in der Mitteilung. „Auch menschlich passt es sehr gut – beste Voraussetzungen für eine gute, gemeinsame Zeit. Ich bin voll motiviert und freue mich sehr über die herzliche Aufnahme.“

Einstimmiges Ja der Grünen-Fraktion für Beitritt

Der Antrag auf Aufnahme von Karin Keesen fand einstimmige Zustimmung bei der gesamten Grünen-Fraktion. „Wir freuen uns jetzt auf eine äußerst engagierte Kommunalpolitikerin in unserem Team, zusätzliche Impulse und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Tom Wagener.

Karin Keesen, die bei der jüngsten Kommunalwahl – damals noch als CDU-Politikerin – mit deutlicher Mehrheit ihren Wahlkreis gewonnen hatte, trat sie 2020 wegen interner Differenzen von ihrem Amt als Vorsitzende des Stadtverbandes zurück und verließ im Jahr darauf die Ratsfraktion. Zunächst arbeitete sie als fraktionsloses Ratsmitglied, bevor sie sich jetzt den Grünen anschloss. Parteimitglied muss sie dafür nicht werden, diese Option stehe für sie gerade nicht zur Debatte, sagte Keesen auf Anfrage. Die Grünen seien ja offen für die Mitarbeit von Parteilosen in der Fraktion.

Nachdem zeitweise sechs von 38 Mitgliedern des Neukirchen-Vluyner Rates fraktionslos waren, wird die Lage in dem Gremium langsam wieder übersichtlicher. Mit dem früheren FDP-Mann Christian Sluiters und Elisabeth Wannenmacher von NV Auf geht’s sind jetzt noch zwei Ratsmitglieder „solo“. Die Grünen-Fraktion wächst mit dem Beitritt von Keesen auf acht Mitglieder, zur Fraktion ÖDP-Bürger für Neukirchen-Vluyn gehören Angelika von Speicher (früher Grüne) und André Landskron (ehemals FDP). SPD und CDU sind mit jeweils 13 Ratsmitgliedern vertreten. (wit)

