Neukirchen-Vluyn: Es gibt wieder mehrere Martinszüge

Neukirchen-Vluyn. Zehn Martinszüge wurden bereits in Neukirchen-Vluyn angemeldet. Bei manchen gibt es ein Feuer, andere stellen anschließend einen Feuerkorb auf.

Nachdem sie im vergangenen Jahr durch Corona noch samt und sonders ausgefallen waren, steigt St. Martin in diesem Jahr gleich auf mehreren Umzügen in Neukirchen-Vluyn wieder aufs Pferd. Zehn Martinszüge kündigt die Stadtverwaltung derzeit zwischen dem 4. und 12. November an.

Das Niveau der Jahre vor der Pandemie, als teilweise 14 Martinszüge durch die Stadt angemeldet waren, erreicht man in diesem Jahr nicht, aber es können noch immer welche hinzukommen. Eine Meldefrist gebe es nicht, allerdings solle man den Martinszug rechtzeitig und nicht erst auf den letzten Drücker anmelden, damit das Ordnungsamt gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr die Sicherung des Zugweges organisieren könne, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. Andernfalls könne der Martinszug nicht genehmigt werden.

Diese zehn Züge sind aber bereits genehmigt: Den Anfang macht am Donnerstag, 4. November, das Martinskomitee Rayen/Hochkamer. Los geht es um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Rayen an der Vluyner Straße. Der Zug geht bis zur Einmündung Honigshuck, kehrt dort um und über Geldernsche Straße und Vluyner Straße zum Feuerwehrgerätehaus zurück, wo ein Martinsfeuer wartet.

Einen Tag später, am 5. November, macht sich die CJD Kindertagesstätte mit Sankt Martin auf den Weg und trifft sich anschließend an der Feuerschale. Start ist um 17 Uhr an der Wiesfurthstraße 98. Auch die Katholische Kindertageseinrichtung St. Antonius zieht am 5. November durch ihr Quartier. Dort trifft man sich bereits um 16 Uhr und bricht um 18 Uhr zum Martinszug auf. Anschließend gibt es ein Martinsfeuer.

Nach einer Wochenendpause geht es am Montag, 8. November, weiter, wenn sich die städtische Kita an der Diesterwegstraße um 17.30 Uhr auf den Weg macht. Auch dort lädt im Anschluss eine Feuerschale alle Kinder, Eltern und Freunde zum gemütlichen Beisammensein ein. Genauso wie die städtische Kita an der Leibnizstraße, die am Dienstag, 9. November, zum Martinszug einlädt, um 17 Uhr geht es los.

Zehn Martinszüge sind bislang in Neukirchen-Vluyn angemeldet

Der Katholische Kindergarten St. Quirinius lädt Kinder und Eltern am 10. November ab 17 Uhr zu Umzug und Treffen an der Feuerschale ein. Einen Tag später, am 11. November, gibt es zwei Umzüge. Zunächst bricht der Evangelische Kindergarten an der Lindenstraße 41 zum Martinszug auf und richtet danach ein Martinsfeuer aus. 45 Minuten später, um 18 Uhr, beginnt das St. Martins-Komitee Neukirchen mit seinem großen Umzug. Start ist vor der Gerhard-Tersteegen-Schule an der Jahnstraße 27. Anschließend gibt es ein großes Martinsfeuer.

Zu einem Kurzweg vom Kindergarten bis zum Schulhof lädt die städtische Tageseinrichtung für Kinder Kranichstraße am Freitag, 12. November, um 17 Uhr ein. Auch hier wird danach ein Feuer in einer Feuerschale entzündet. Den Abschluss bildet in diesem Jahr die Pestalozzi-Schule am Waldmannsweg 30, die ebenfalls am 12. November zum Umzug einlädt. Am Ende gibt es ein Martinsfeuer. Bei Regen wird die Strecke verkürzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland