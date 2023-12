Neukirchen-Vluyn: Einbruchs-Serie - vier Mal an einem Abend

Gleich vier Mal wurde in Neukirchen-Vluyn am selben Abend in verschiedene Wohnungen eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn Gleich viermal am selben Abend sind Unbekannte in Neukirchen-Vluyner Wohnungen auf Beutezug gewesen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas gesehen?

In Neukirchen-Vluyn kam es am Donnerstag, 7. Dezember, zwischen 17.45 und 19.30 Uhr zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen und einem Einbruchsversuch. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Auf der Wichernstraße seien zwei Männer über eine Garage in den rückwärtigen Garten eines Eckhauses gestiegen. Dort sollen sie eine Überwachungskamera bemerkt haben. Daraufhin sollen sie geflüchtet sein.

Laut Polizeimeldung hatten die Männer eine normale Statur und kurze dunkle Haare. Einer soll eine schwarze Jacke mit hellem Reißverschluss und eine helle Hose mit weißen Schuhen getragen haben. Der andere habe eine helle Jacke und dunkle Hose angehabt.

Einbruch in zwei Häusern an der Emil-Schweitzer Straße in Neukirchen-Vluyn

Ein Einbruch ereignete sich auf der Emil-Schweitzer Straße, schreibt die Polizei. Unbekannte hätten in zwei Häusern Fenster eingeschlagen und aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Ebenfalls durchs Aufhebeln eines Fensters seien unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Kreuzstraße und an der Schubertstraße in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und hätten auch dort sämtliche Räume durchwühlt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02841/1710 bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden.

