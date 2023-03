Neukirchen-Vluyn: Einbruch bei der Tafel – Lebensmittel weg

Die Polizei fahndet nach einem Einbruch in Neukirchen-Vluyn nach dem Täter (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Ein Mitarbeiter der Tafel in Neukirchen-Vluyn merkt, dass im Lager Paletten fehlen. Die Polizei geht von Einbruch aus und bittet um Hinweise.

Am Dienstag gegen 10.35 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Tafel das Fehlen von zwei Paletten mit Multivitaminsaft fest. Vermutlich hatten die Täter sich am Wochenende Zugang zu dem Gelände an der Hans-Böckler-Straße verschafft und dort aus einem Lebensmittellager die Ware gestohlen.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02841/1710 bei der Polizei in Moers.

