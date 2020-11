Kamp-Lintfort. Am Heidecker Weg in Neukirchen-Vluyn brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser ein.

Unbekannte sind am vergangenen Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr am Heidecker Weg in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem einen Tresor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.