Neukirchen-Vluyn: Einbrecher stehlen Bargeld aus Praxis

In Neukirchen-Vluyn gab es einen Einbruch in eine Praxis (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Die Täter kamen in der Nacht, und sie wurden fündig. Nach dem Einbruch in eine Praxis in Neukirchen-Vluyn hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Praxis in Neukirchen-Vluyn eingebrochen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Demnach suchten Unbekannte in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7.20 Uhr eine Physiopraxis an der Lindenstraße heim. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei die Tür auf und verschafften sich so Zugang zur Praxis im Erdgeschoss.

Nachdem sie Schränke durchwühlt hatten, flüchteten sie unerkannt mit Bargeld. Da die Praxis in einem Wohngebiet liegt, hofft die Kriminalpolizei, so die Mitteilung, auf Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 /30920.