Neukirchen-Vluyn: Einbrecher erbeutet Geld und Zigaretten

In Neukirchen-Vluyn gab es am Wochenende einen Einbruch (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn. Der Einbrecher in Neukirchen-Vluyn kam in der Nacht . Jetzt fehlen in einem Geschäfte Geld und Zigaretten. Ein Zeuge hat den Mann beobachtet.

Ein Einbrecher hat in Neukirchen-Vluyn Geld und Zigaretten erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, drang am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr der bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Schreibwarengeschäft an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein. Er stahl unter anderem Münzgeld aus einer Kasse sowie mehrere Schachteln Zigaretten.

Ein Zeuge beobachtete den schwarz gekleideten Unbekannten. Demnach trug der Täter ein schwarze Tasche, als er aus dem Geschäft flüchtete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.